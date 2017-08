Morrissey kündigt neues Album "Low In High School" an

Vor drei Jahren war seine aktuelle Platte "World Peace Is None Of Your Business" erschienen, nun hat Morrissey mit "Low In High School" einen Nachfolger angekündigt. Der ehemalige The Smiths-Sänger gründete dafür sein eigenes Label Etienne Records.

Morrissey hatte kürzlich unter dem Musikunternehmen BMG sein eigenes Label Etienne gegründet, auf dem "Low In High School" am 17. November erscheinen soll. Dem Pressetext zufolge sei sein neues Werk ein Versuch, den "Zeitgeist einer sich ständig verändernden Welt" einzufangen. Der ehemalige The Smiths-Frontmann und Berufs-Exzentriker hatte das Album in den La Fabrique Studios im Süden Frankreichs und den Forum Studios des italienischen Filmkomponisten Ennio Morricone aufgenommen.

Außer diesen Informationen ist bisher nichts genaueres zum Nachfolger des 2014 erschienenen "World Peace Is None Of Your Business" bekannt. Morrissey hatte darüber hinaus nur ein Konzert in Hollywood angekündigt, das eine Woche vor dem Release stattfinden soll. Anfang August war der Dokumentarfilm "England Is Mine" über das Leben und Schaffen des Musikers in die Kinos gekommen, zudem wird am 20. Oktober eine umfangreiche Reissue von The Smiths' "The Queen Is Dead" erscheinen.