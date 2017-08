Veganes Nirvana-Café in Glasgow geplant

Foto: In Bloom/Facebook

Unter dem Namen "In Bloom" eröffnet im schottischen Glasgow bald ein Café im Nirvana-Stil. Die kulinarische Ausrichtung: fair, vegan und ethisch korrekt.

Schon beim ersten Blick auf den charakteristischen Schriftzug an der Frontseite des Ladens ist klar, welche Grunge-Legenden aus Seattle sich die Betreiber von "In Bloom" thematisch zum Vorbild genommen haben. Das Café, benannt nach der vierten Singleauskopplung des ihnen den Mainstream-Durchbruch bescherenden Albums "Nevermind" von 1991, macht in seinem strahlendem blau auch optisch einiges her - ein deutlicher Bezug auf das berühmte Unterwasser-Cover der Platte.

Die Betreiber des Lokals in der schottischen Metropole bezeichnen sich selbst als "Grausamkeits-frei". Es bietet vegane und aus biologischem Anbau stammende Speisen und Getränke aus ethisch korrektem und fairem Handel an. So etwa die "Karma Cola", die die Betreiber in einem Instagram-Post anpreisen. "Sell the kids for food" heißt es im originalen Songtext von Nirvanas Song, im Café "In Bloom" will man genau das verhindern.

Einen Eröffnungstermin für das Lokal gibt es noch nicht, zumindest die Fassade steht aber bereits. Für alle Ortskenner: Das Café befindet sich auf dem Clarendon Place im Viertel St. George's Cross in Glasgow. Interessierte können das Projekt aber auf der offiziellen Website, Facebook oder Instagram weiterverfolgen, wo sich bereits jetzt eine beachtenswerte kleine Fangemeinde zusammenschließen konnte.

Social-Media-Posts: Nirvana-Café in Glasgow