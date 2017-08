VISIONS Premiere: Doom-Slugder The Moth streamen neuen Song "Hysteria"

The Moth aus Hamburg legen eine Schippe drauf: Das dritte, im November erscheinende Album "Hysteria" ist den Doom-Sludgern deutlich kompromissloser und härter gelungen - wie ihr anhand des Titeltracks bereits nachprüfen könnt, den wir hier vorab im Stream haben.

The Moth walzen in dem dreiminütigen Groove-Monster "Hysteria" gnadenlos alles nieder: Körnige, schmatzende Verzerrung schiebt den Track an, dazu singen Bassistin Cécile Ash und Gitarrist Freden Mohrdiek gemeinsam gleichermaßen kehlig und sirenenartig. Unten hört ihr das dröhnende Stück.

Nach den beiden Alben "They Fall" (2013) und "And Then Rise" (2015) ist der neue Track der erste Vorbote auf das gleichnamige Album", das am 11. November bei This Charming Man erscheinen wird.

Nach Touren mit Genre-Kollegen Torche, Red Fang und Space Chaser und Auftritten bei einschlägigen Festivals wie dem Desert Fest und Stoned From The Underground sind The Moth ab Oktober auch wieder live unterwegs. Zum Teil spielen sie dann gemeinsam mit Witchsorrow. Karten für die Shows gibt es bei Eventim.

Stream: The Moth - "Hysteria"

Live: The Moth

25.08. Hamburg - 5 Minuten Ohne Kopf Festival

05.10. Halle - Hühnermanhattan

06.10. Würzburg - Immerhin

07.10. Münster - Baracke

26.10. Osnabrück - Bastard Club

29.10. Oldenburg - MTS City-Sound

30.10. Hannover - Stumpf