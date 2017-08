Wolves In The Throne Room streamen neuen Song "Angrboda"

Der nächste Song aus ihrem neuen Album: Die Ambient-Black-Metaller Wolves In The Throne Room geben mit "Angrboda" einen zweiten, bitterbösen Vorgeschmack auf das bald erscheinende "Thrice Woven".

Nach dem Video zum Song "Born From The Serpent's Eye", das vergangenen Monat bei VISIONS Premiere gefeiert hatte, ist das sich bitterböse hochschaukelnde "Angrboda" schon der zweite Vorgeschmack auf "Thrice Woven", das kommende Album der Ambient-Black-Metaller aus Washington. Der achteinhalb Minuten lange Track klingt wie ein Gewitter, das Wolves In The Throne Room zu Beginn heraufbeschwören und immer in sich zusammenfallen lassen, kurz bevor es ausbrechen kann. Details wie zu Boden fallende Regentropfen sorgen für eine zusätzlich düstere Atmosphäre.

"Thrice Woven" erscheint am 22. September über das bandeigene Label Artemisia. Auf dem neuen Album werden auch Steve Von Till und Anna Von Hausswolff als Gastmusiker zu hören sein. Mit einem Video-Teaser hatten Wolves In The Throne Room bereits zusätzlich Vorfreude geschürt.

Stream: Wolves In The Throne Room - "Angrboda"