Brand New streamen neues Album "Science Fiction"

Nach einer mysteriösen Vorbestellungs-Aktion hatten Brand New vergangenen Freitag ihr neues Album "Science Fiction" plötzlich digital veröffentlicht. Inzwischen steht es auch auf Streamingdiensten zur Verfügung.

Es war eine aufregende Woche für Fans von Brand New: Am vergangenen Dienstagabend stellte die Band eine Möglichkeit zur Vinyl-Vorbestellung ins Netz. Die dort verfügbare Platte trug den Titel "LP5" und war mit einem Preis von 45 US-Dollar relativ teuer, dafür streng auf 500 Exemplare limitiert. Weitere Informationen gab es zunächst nicht, der Bestand war trotzdem schnell ausverkauft.

Am darauffolgenden Tag landete in den Briefkästen vieler Vorbesteller eine CD mit einem einstündigen Track, der sich schnell als das gesamte neue Album entpuppte. Freitag ließ die Band offiziell die Bombe platzen: Das neue Album heißt "Science Fiction" und ist seit Freitag digital zu erwerben, ein physischer Release steht im Oktober an.

Frei streamen konnte man "Science Fiction" bisher nicht, doch das hat sich am Wochenende auch geändert. Die Songs stehen unter anderem auf Brand News offizieller Bandcamp-Seite als Stream und Download zur Verfügung und sind auch sonst bei den meisten gängigen Streamingdiensten abrufbar. Brand News vorheriges Album "Daisy" war 2009 erschienen.

Album-Stream: Brand New - "Science Fiction"