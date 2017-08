VISIONS empfiehlt: Deaf Havana kommen im Winter auf Tour

Deaf Havana kommen wieder nach Deutschland: Im November und Dezember ist die Alternative-Rock-Band hierzulande auf Tour - präsentiert von VISIONS.

Mit ihrem aktuellen Album "All These Countless Nights" waren Deaf Havana hierzulande bereits im Frühjahr auf Tour gewesen, dabei spielte die Alternative-Rockband vier Konzerte in kleinem Rahmen.

Wer die US-Amerikaner damals verpasst hat oder mit dem Auswendiglernen der Songtexte noch nicht so weit war, um neue Alternative-Pop-Hymnen wie "Trigger" und "Happiness" mitzusingen, hat im November und Dezember nochmal die Chance, Deaf Havana live zu erleben: Dann kommt die Band für sechs Shows wieder nach Deutschland. Karten bekommt ihr ab sofort bei Eventim.

VISIONS empfiehlt:

Deaf Havana

28.11. Hamburg - Knust

29.11. Düsseldorf - Zakk

30.11. Wiesbaden - Schlachthof

01.12. Karlsruhe - Substage

03.12. München - Strom

04.12. Berlin - Bi Nuu