Anti-Flag kündigen neues Album an, streamen "American Attraction"

Foto: Screenshot Youtube

Anfang der Woche zeigten Anti-Flag als Reaktion auf die Neonazi-Aufmärsche in Charlottesville den neuen Song "Racists", jetzt kündigen sie ihr neues Album "American Fall" an. Mit "American Attraction" streamen sie die erste Single.

Anti-Flags "American Attraction" handelt von der Anziehung, die die Vereinigten Staaten von Amerika auf Menschen aus der ganzen Welt ausübt. Das Video zeigt neben der Band, die wie üblich vor der despektierlich auf den Kopf gestellten Flagge der USA performt, Aufnahmen von zahlreichen Einwanderern: Von Latinos über Asiaten bis hin zu Menschen aus muslimisch geprägten Ländern. Kontrastiert wird das vom Text und einigen dazwischen geschnittenen Szenen von fliegenden Patronenhülsen, archetypischen Rednecks und Bildern aus der Fast-Food- und Pharmaindustrie. Mit etwas eigentümlich bearbeiteter Stimme singt Justin Sane im Refrain: "I got your gun/ I got your drug/ I got your bomb/ I got the blood/ And now we've had enough".

"American Attraction" ist der erste Vorbote von Anti-Flags soeben angekündigten Albums "American Fall", das am 3. November via Spinefarm erscheinen wird. Dessen Titel nimmt direkten Bezug auf ihre noch aktuelle Platte "American Spring", die 2015 erschienen war. Der Anfang der Woche gezeigte Song "Racists" wird auch darauf enthalten sein.

Video: Anti-Flag - "American Attraction"

Cover & Tracklist: Anti-Flag "American Fall"

01. "American Attraction"

02. "The Criminals"

03. "When The Wall Falls"

04. "Trouble Follows Me"

05. "Finish What We Started"

06. "Liar"

07. "Digital Blackout"

08. "I Came. I Saw. I Believed."

09. "Racists"

10. "Throw It Away"

11. "Casualty"