Mastodon teasern neues Album "Cold Dark Place" an

Noch ist nicht viel bekannt, aber wahrscheinlich wird es bereits Ende September mit "Cold Dark Place" ein weiteres Album der Prog-Metaller Mastodon geben. Ein Instagram-Post von Brent Hinds und ein Amazon-Listing geben zumindest einen ersten Aufschluss.

Erst am 31. März hatten Mastodon mit "Emperor Of Sand" ihr siebtes Album veröffentlicht. Mit "Cold Dark Place" soll bereits am 22. September das nächste Album über Reprise erscheinen.

Zumindest ist das Album für dieses Datum bei Amazon (als Import) gelistet. Außerdem hat Gitarrist/Sänger Brent Hinds das dazugehörige Artwork auf seinem Instagram-Account hochgeladen mit der Ansage: "New jamZ coming soon!"

Schon im Juni 2016 redete Hinds davon, dass er allerhand Songs oder gar ganze Alben auf Lager hätte, die er gerne veröffentlichen würde. "Eines habe ich ganz alleine geschrieben und mit Brann[Dailor, Schlagzeuger] und Troy [Sanders, Bassist] während der Sessions zu 'Once More 'Round The Sun' aufgenommen. Mein Teil heißt 'Cold Dark Place', und das hat zu tun mit einer unschönen Trennung, durch die ich gegangen bin. Ich habe ziemlich düstere, schöne, unheimliche, funky, ätherische, melancholische Musik geschrieben, die ein bisschen nach den Bee Gees klingt."

Sollte das Album tatsächlich schon im September erscheinen, dann werden Mastodon es auch auf ihrer von VISIONS präsentierten Tour auf die Bühne bringen. Die Termine findet ihr unten, Tickets bekommt ihr bei Eventim.

Instagram-Post: Brent Hinds teasert neues Mastodon-Album an