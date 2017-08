Weezer zeigen Video zu neuem Song "Mexican Fender", kündigen Album an

Foto: Screenshot Youtube

Eine Strandschönheit und ein Stalker der besonderen Art sind die Hauptakteure des neuen Weezer-Videos. Neben dem neuen Songs "Mexican Fender" gab die Band außerdem weitere Details zu ihrem kommenden Album "Pacific Daydream" bekannt.

Nachdem ein Radiosender gestern versehentlich Titel und Releasetermin des elften Weezer-Albums auf seiner Webseite veröffentlicht hatte, bestätigte die Band die Angaben nun auch offiziell. Das neue Album wird demnach "Pacific Daydream" heißen und am 27. Oktober erscheinen. Auch das vollständige Albumcover gibt es jetzt zu sehen.

Gemeinsam mit der Ankündigung der neuen Platte veröffentlichte die Band um Sänger Rivers Cuomo außerdem den zweiten Vorabsong "Mexican Fender" mit zugehörigem Video. Begleitet wird der typisch melodische Alternative-Rock von Weezer von einem Clip, der die Geschichte einer unglücklichen Strandliebe erzählt. Der Auftritt einer langbeinigen Strandschönheit verdreht einer Möwe völlig den Kopf. Diese beschließt kurzerhand, die Angebetete mit allerhand glitzernden, von anderen Badegästen gestohlenen Dingen zu beschenken. Weshalb die Sommerliebe der Beiden unerwartet und wenig romantisch endet, seht ihr im Video.

"Mexican Fender" ist bereits die zweite neue Single der Alternative-Rocker aus Los Angeles. Im März hatte die Band den Song "Feels Like Summer" veröffentlicht und gleichzeitig Tourdaten angekündigt. Für die beiden in Deutschland stattfindenden Konzerte sind nur noch wenige Restkarten für die Show in Berlin verfügbar.

Video: Weezer-"Mexican Fender"

Cover: Weezer - "Pacific Daydream"

Live: Weezer

15.10. Berlin - Columbiahalle

16.10. Köln - E-Werk | ausverkauft