King Gizzard & The Lizard Wizard veröffentlichen dritte LP des Jahres

Eigentlich sollte "Sketches Of Brunswick East" erst nächste Woche erscheinen, aber King Gizzard & The Lizard Wizard konnten es offenbar nicht abwarten. Auf dem neuen Album lassen sich die Psych-Rocker vom Jazz beeinflussen.

"Sketches Of Brunswick East" ist ein gemeinsames Projekt mit Mild High Club, einer ähnlich durchgeknallten Psychedelic-Band aus Los Angeles. King Gizzard & The Wizard Wizard veröffentlichen damit nach "Flying Microtonal Banana" und "Murder Of The Universe" bereits ihr drittes Album in diesem Jahr - geplant sind fünf. Während das erstgenannte mit seinen mikrotonalen Ansätzen schon ausgesprochen experimentell ausfiel, widmen sich die Australier auf "Sketches Of Brunswick East" einem weiteren von ihnen bisher ungehörten Sound: dem Jazz.

Viele der Jam-inspirierten Songs auf der neuen Platte klingen unglaublich smooth, so wie das vom Vibraphon dominierte Stück "The Spider And Me" und das geshuffelte "Dusk To Dawn On Lygon Street". King Gizzard & The Lizard Wizards psychedelische Ansätze sind weiterhin klar zu erkennen, und auch von ihren neugebauten mikrotonalen Sonderinstrumenten kann die Band nicht die Finger lassen (zu hören in "The Book" oder "D-Day"). Doch letzendlich dominiert der neue Jazz-Einfluss - zwar nicht der klassische, dafür eine einzigartige, durch den King-Lizard-Wahnsinn gezogene Version von diesem.

"Sketches Of Brunswick East" hätte eigentlich erst in einer Woche erscheinen sollen, dass die Australier das Album schon jetzt ohne Vorwarnung veröffenlichen, wirkt bei íhrem rasanten Output gar nicht so überraschend. Die Ankündigung von LP Nummer vier für 2017 dürfte nicht allzu lange auf sich warten lassen: Das vorige Album "Murder Of The Universe" hatten sie schon am Releasetag von "Flying Microtonal Banana" offiziell in Aussicht gestellt.

Album-Stream: King Gizzard & The Lizard Wizard

Cover & Tracklist: King Gizzard & The Lizard Wizard - "Sketches Of Brunswick East"

01. "Sketches Of Brunswick East I"

02. "Countdown"

03. "D-Day"

04. "Tezeta"

05. "Cranes, Planes, Migraines"

06. "The Spider And Me"

07. "Sketches Of Brunswick East II"

08. "Dusk To Dawn On Lygon Street"

09. "The Book"

10. "A Journey To (S)hell"

11. "Rolling Stoned"

12. "You Can Be Your Silhouette"

13. "Sketches Of Brunswick East III"