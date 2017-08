Julien Baker kündigt neues Album an, streamt Song "Appointments"

Auf ihrer jüngsten Deutschlandtour versprach Julien Baker bei einer Show ein neues Album für dieses Jahr. Jetzt ist es amtlich: Das neue Album der Singer/Songwriterin heißt "Turn Out The Lights", die erste offizielle Single gibt es jetzt im Stream.

"Appointments" wartet gleich mit einer merklich besseren Produktion auf als Julien Bakers Debütalbum "Sprained Ankle", dem als ihr erster Release 2015 zusammen mit ihrem reduzierten Sound eine gewisse Lo-fi-Ästhetik innewohnte. Die erste offizielle Single von "Turn Out The Lights" klingt voluminöser und dynamischer, auch wenn sich an ihrem zurückhaltenden Singer/Songwriter-Stil nichts geändert hat: Baker loopt zu Beginn eine ganz leise, verhallte Gitarrenmelodie im Hintergrund, bevor sie mit ihrer verletzlichen Stimme einsetzt. Langsam wird der Song von ungewöhnlich druckvollen Akkorden auf dem Klavier unterstützt, dann wird Baker von weiteren, selbst eingespielten Gesangsspuren begleitet, die zum Ende des sich immer weiter steigernden Tracks ein komplexes Chor-Arrangement ergeben.

Baker hatte schon im Mai bei einem Konzert in Münster angedeutet, dass im Oktober bei ihrem neuen Label Matador ein neues Album erscheinen würde. Nun ist es offiziell: "Turn Out The Lights" erscheint am 27. Oktober. Neben "Appointments" verspricht die Platte zehn weitere neue Songs, denn in der Tracklist finden sich überraschenderweise nicht die nach ihrem Debüt veröffentlichten Singles "Funeral Pyre" und "Distant Solar Systems".

Nach dem Release ihres neuen Albums kommt die Singer/Songwriterin aus Memphis auf von VISIONS präsentierte Deutschlandtour. Karten für ihr Konzert im Rahmen des New Fall Festival in Düsseldorf gibt es bei Eventim.

Stream: Julien Baker - "Appointments"

Cover & Tracklist: Julien Baker - "Turn Out The Lights"

01. "Over"

02. "Appointments"

03. "Turn Out The Lights"

04. "Shadowboxing"

05. "Sour Breath"

06. "Televangelist"

07. "Everything That Helps You Sleep"

08. "Happy To Be Here"

09. "Hurt Less"

10. "Even"

11. "Claws In Your Back"

VISIONS empfiehlt:

Julien Baker

14.11. Berlin - Heimathafen

15.11. Hamburg - Uebel & Gefährlich

16.11. Düsseldorf - New Fall Festival