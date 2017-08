VISIONS empfiehlt: New Talent Day in Köln

Im Rahmen des Kölner c/o pop Festivals findet am Freitag der New Talent Day statt. In zahlreichen Workshops könnt ihr von Profis aus der Musikindustrie lernen, euch als Bands, Künstler oder angehende Unternehmer in der Branche zurechtzufinden.

Als Newcomer-Band ohne Label und Management im Rücken hat man es nicht leicht, sich im Dschungel der Musikindustrie zurechtzufinden. Wie bekommt man seine Musik am besten an die Menschen? Das ist keine einfache Aufgabe, vor allem, wenn man selbst vornehmlich mit dem Machen der Musik beschäftigt ist.

Der New Talent Day soll euch deshalb die Möglichkeit geben, euch von Spezialisten aus der Branche direkt erklären zu lassen, wie ihr effektiv eure Musik vermarkten könnt. Bei der von der Regionalgruppe West des Verbandes Unabhängiger Musikunternehmen und popNRW organisierten Veranstaltung kommt ihr mit Musikmanager_innen, Booking- und Promotionagenturen sowie Labelbetreiber_innen in Kontakt, die euch in Vorträgen und Workshops einen direkten Einblick in ihre tägliche Arbeit gewähren und praktische Tipps mit auf den Weg geben können.

Unter anderem wird auch unser VISIONS-Redakteur Dennis Drögemüller vor Ort sein, um über das Thema "Wie schreibt man einen guten Bandpressetext?" zu referieren. Darüber hinaus gibt es Workshops zum DIY-Digital Marketing von Malte Schröer von der Ease Agency, Booking-Tipps vom Booker Philipp Jacob-Pahl und alles Wissenswerte rund ums Thema Labelgründung von der Ina Schulz und Henry Storch. Neben zahlreichen weiteren Angeboten habt ihr auch generell die Möglichkeit, euch mit den Leuten vor Ort zu vernetzen.

Den kompletten Zeitplan für das Event findet ihr auf dessen Homepage. Der New Talent Day findet am Freitag, den 18. August von 10 bis 17 Uhr in der IHK Köln statt. Inzwischen sind alle Tickets für die Veranstaltung vergriffen.

Bild: New Talent Day