Beatsteaks zeigen Video zu neuem Song "L auf der Stirn"

Für ihr kommendes Album haben die Beatsteaks mit mehreren Gastmusikern und Produzenten zusammengearbeitet. Mit "L auf der Stirn" präsentieren die Berliner nun ihren gemeinsamen neuen Song mit Deichkind - ein Video gibt es gleich dazu.

"L auf der Stirn" ist ein sonniges, positiv gestimmtes Lied übers Scheitern und ein weiterer Song auf "Yours", den die Beatsteaks mit einem Gastmusiker aufgenommen haben - oder in diesem Fall mit einer ganzen Band: Für den Track holten die Berliner sich Unterstützung von Deichkind. Im dazugehörigen Video sind beide Bands in bunten Klamotten beim Jetski fahren, Singen in einem Autohaus und anderen spaßigen Aktivitäten zu sehen.

"Wir kennen und bewundern uns gegenseitig", sagt Arnim Teutoburg-Weiß, "also haben wir endlich mal einen Song zusammen gemacht." Laut Pressetext hatte der Sänger zwar eine Melodie, aber keinen Text. Der stammt von Philipp Grütering aka Kryptik Joe von Deichkind. Als Referenz an den Beck-Song "Loser" wiederholt er im Stück die Zeile: "Warum krieg' ich das alles nicht hin?"

"L auf der Stirn" fungiert als fünfter Vorbote auf das achte Studioalbum der Beatsteaks. Zuvor hatten sie bereits vier Singles auf einen Schlag veröffentlicht. "Yours" erscheint am 1. September über Warner.

Video: Beatsteaks - "L auf der Stirn" (feat. Deichkind)

Live: Beatsteaks

20.08. Kiel - Die Pumpe

22.08. Bremen - Tower

24.08. Düsseldorf - Zakk

28.08. Augsburg - Kantine

29.08. Heidelberg - Halle 02

30.08. Thun - Stockhorn Arena

01.09. Berlin - Admiralspalast

09.09. Berlin - Lollapalooza Festival