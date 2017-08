VISIONS Premiere: Leprous zeigen Video zur Single "Illuminate"

Foto: Screenshot Youtube

In etwas mehr als einer Woche veröffentlichen die norwegischen Post-Progger Leprous ihr mittlerweile fünftes Album "Malina". Seht exklusiv bei uns das Video zur dritten Single "Illuminate".

"Illuminate" folgt den Singles "From The Flame" und "Stuck", deren Videos ihr weiter unten ebenfalls ansehen könnt. Wie seine Vorgänger hält sich der neue Song an die Ästhetik der ersten beiden, auch visuell: Es ist ein Performance-Video, das die Band konzentriert bei der Arbeit zeigt. Gedreht hat es der rumänische Regisseur Costin Chioreanu, der 2016 bereits die Leprous-Live-DVD "Live At Rockefeller Music Hall" inszenierte, und nun seine Idee von abstrakt im Hintergrund blinkenden Scheinwerfern in der Nähe von Bukarest umsetzen konnte.

"'Illuminate' ist einer der groovigsten Songs, die wir je gemacht haben", sagt Frontmann Einar Solberg. Die Musik wird wie gewohnt von seiner dramatisch geschulten Stimme zusammengehalten. Klar produziert und über das geräumige Arrangement mit seinen Keyboardflächen und angezerrten Stakkato-Gitarren führt der Song rhythmisch auf seinen Höhepunkt zu - dann kommt auch warmes Licht ins Spiel. Natürlich Absicht, denn laut Band handle der Song davon, seinen Weg in der Dunkelheit zu finden.

"Malina" erscheint am 25. August bei Inside Out. Es ist das erste Album mit Robin Ognedal, der den bisherigen Gitarristen Øystein Landsverk ersetzt. Im Oktober und November kommen Leprous dann zusammen mit Agent Fresco auf Tour. Karten sind bei Eventim erhältlich.

Video: Leprous - "Illuminate"

Video: Leprous - "Stuck (Radio Edit)"

Video: Leprous - "From The Flame"

Cover und Tracklist: Leprous - "Malina"

01. "Bonneville"

02. "Stuck"

03. "From The Flame"

04. "Captive"

05. "Illuminate"

06. "Leashes"

07. "Mirage"

08. "Malina"

09. "Coma"

10. "The Weight Of Disaster"

11. "The Last Milestone"

Live: Leprous + Agent Fresco

29.10. Hamburg - Logo

30.10. Köln - Luxor

31.10. LUX-Esch/Alzette - Rockhal

17.11. München - Strom

18.11. A-Wien - Szene

22.11. Berlin - Musik & Frieden