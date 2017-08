Weezer mit neuem Album im Oktober?

Nichts verbreitet sich im Netz schneller als versehentlich gepostete Informationen. Diesmal hat es Weezer erwischt. Ein Radiosender hatte gestern versehentlich den möglichen Titel eines neuen Albums der Band und dessen Erscheinungsdatum bekannt gemacht.

Demnach soll das neue Weezer-Album "Pacific Daydream" heißen und am 27. Oktober erscheinen. Inzwischen sind die Informationen auf der Website des Radiosenders 104.3 The Shark wieder gelöscht worden, dank Reddit aber der Nachwelt erhalten geblieben. Bestätigt oder dementiert haben Weezer diese Info bislang nicht. Allerdings hatten sie auf ihrem Facebook-Account in der vergangenen Nacht ein Bild gepostet, das wie ein Albumcover aussieht, versehen mit den Worten: "Aufwachen. Morgen früh, Pacific Standard Time".

Zudem haben Weezer ganz offiziell für den heutigen Tag einen neuen Song angekündigt. "Mexican Fender" ist der zweite neue Song der Band um Frontman Rivers Cuomo, der 2017 veröffentlicht wird. Zuletzt hatten Weezer den Song "Feels Like Summer" vorgestellt und dazu ein Video gedreht, in dem sie sich vor Guns N' Roses verbeugen.

Das aktuelle "weiße Album" von Weezer war 2016 erschienen. Im Oktober kommt die Band für zwei Konzerte nach Deutschland. Die Show in Köln ist bereits ausverkauft, für das Konzert in Berlin gibt es noch Karten bei Eventim.

Facebook-Post: Weezer kündigen News an

Live: Weezer

15.10. Berlin - Columbiahalle

16.10. Köln - E-Werk | ausverkauft