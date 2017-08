Queens Of The Stone Age zeigen Video zu "The Way You Used to Do"

Foto: Screenshot Apple Music

Queens Of The Stone Age haben ein Video zum neuen Song "The Way You Used to Do" veröffentlicht. Im Clip zur Leadsingle ihres in Kürze erscheinenden neuen Albums "Villains" tanzt sich Frontmann Josh Homme augenzwinkernd und lustvoll durch verschiedene Settings.

Nach dem Teaser zeigt das eigentliche Video des bereits veröffentlichten neuen Songs "The Way I Used To Do" nun die erwartete Szenerie: Queens Of The Stone Age-Frontmann Josh Homme tanzt sich als eine Art "Ginger Elvis" zu dem funky Stoner-Track durch verschiedene Szenerien, zunächst in Schwarz-Weiß mit der Band, dann in Lederjacke allein durch eine große Halle, später ist er auch als Zeremonienmeister gesichtsloser Satanisten zu sehen.

Leider ist der Clip von Meister-Musikvideoregisseur Jonas Åkerlund - der unter anderem schon Videos für Madonna, die Smashing Pumpkins, Rammstein und Metallica gedreht hat - bisher ausschließlich bei Apple Music für Abonnenten des Streaming-Dienstes zu sehen. Unten findet ihr nur eine Preview.

"Tanzen und Headbangen sind ein wahrhaft individualistischer Ausdruck des Sich-völlig-Verlierens im Angesicht der Musik", sagte Homme in einer Pressemitteilung über das Video. Außerdem sei der Clip eine Hommage an Jazz-Legende Cab Calloway und den 1941er Film "Hellzapoppin'", der auf einem gleichnamigen Musical basiert. "Mir ist bewusst, dass das vielleicht etwas mehr ist, als manche vertragen, und das ist für mich völlig ok", so Homme. Wenn einige der Engstirnigen aus dem Bild sind, ist nur umso mehr Platz für die Aufgeschlossenen, um sich gehen zu lassen. Das war immer schon der Geist der Queens Of The Stone Age, vom ersten Tag an."

"The Way You Used To Do stammt ebenso wie der kürzlich veröffentlichte Song "The Evil Has Landed" vom neuen, von Pop-Spezialist Mark Ronson produzierten Album "Villains", das am 25. August erscheint.

Im November kommt die Band in Europa auf Tour, karten gibt es bei Eventim.

Video: Queens Of The Stone Age - "The Way You Used to Do" (Preview)

VISIONS empfiehlt:

Queens Of The Stone Age

05.11. A-Wien - Stadthalle

09.11. Oberhausen - König-Pilsener-Arena

10.11. München - Zenith

11.11. Berlin - Velodrom

15.11. Hamburg - Alsterdorfer Sporthalle