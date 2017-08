The-Ocean-Label Pelagic veröffentlicht Compilation "In The Twilight, These Rocks Have Teeth"

"A Compilation Of Contemporary Post Rock And Metal" lautet der Untertitel der Untertitel des Samplers, den das Label von The Ocean-Kopf Robin Staps Ende September veröffentlichen wird. Ein neuer Track seiner Hauptband ist ebenfalls enthalten.

Ganze 180 Minuten dauert die erste Werkschau des Berliner Post-Rock- und Metal-Labels, erscheinen wird sie am 29. September. Mit dabei sind Standout-Nummern von Bands wie Mono, Pg.Lost und Silver Snakes, aber auch drei unveröffentlichte Tracks sind angekündigt: Die neu im Label-Roster hinzugekommenen Neuseeländer Spook The Horses geben mit "Lurch" einen Vorgeschmack auf ihr neues Album "People Used To Live Here", Cult Of Luna steuern das zumindest digital vorher unzugängliche "Nord" bei, und The Ocean selbst sind gleich mit zwei Beträgen vertreten - einerseits mit dem von "Pelagial" bekannten "Benthic: The Origin Of Our Wishes", andererseits mit dem brandneuen "Turritopsis Dohrnii".

"In The Twilight These Rocks Have Teeth" steckt in für Pelagic typisch schönem Artwork, diesmal von Max Löffler, der unter anderem bereits die Split-EP "Vayu" von Ef und Tiny Fingers illustriert hat - beide Bands sind natürlich auch auf der Compilation vertreten. Der erste Teil "In The Twilight..." steht dabei mehr im Zeichen des ruhigen Postrock, während "...These Rocks Have Teeth" sich auf die dunkle und epische Seite der auf dem Label gesignten Bands konzentriert.

Erst kürzlich haben die Schweden Pg.Lost eine kurze Tour angekündigt, die wir gerne präsentieren. Karten gibt es bei Eventim.

Cover & Tracklists: V. A. - "Pelagic Records: In The Twilight, These Rocks Have Teeth"

Disc 1: "In The Twilight..."

01. Pg.Lost - "Monolith"

02. Mono – "Cyclone"

03. EF - "Delusions Of Grandeur"

04. Khoma - "Dead Seas"

05. Wang Wen - "Red Wall And Black Wall"

06. Cult Of Luna - "Nord"

07. Tiny Fingers - "The Fall/Eyes Of Gold"

08. Tangled Thoughts Of Leaving – "The Albanian Sleepover, Part One" (Edit)

09. Spook The Horses – "Lurch"

10. The Ocean – "Turritopsis Dohrnii"

11. The Shaking Sensations – "Raveli"

12. Takaakira 'Taka' Goto - "Muse"

13. Klone - "The Last Experience"

Disc 2: "...These Rocks Have Teeth"

01. Abraham - "Dawn"

02. The Old Wind - "In Fields"

03. LLNN - "Monolith"

04. Dioramic - "The Storm"

05. Earthship - "Serpent Cult"

06. Klone - "Rocket Smoke"

07. Hypno5e - "North Shore - The Abstract Line"

08. Coilguns - "Submarine Warfare Anthem"

09. Family - "Daddy Wronglegs"

10. Silver Snakes - "Red Wolf"

11. Kruger - "The Wild Brunch"

12. Lo! - "Orca"

13. Nebra - "Shoulder Of Orion"

14. Hyenas – "Self-Adjusting"

15. Implore – "Sentenced"

16. The Ocean - "Benthic: The Origin Of Our Wishes"

17. Mono - "The Last Rays"

VISIONS empfiehlt:

Pg.Lost

20.10. Hamburg - Headcrash07.11. Karlsruhe - Die Stadtmitte08.11. Erfurt - Museumskeller