Brand New kündigen neues Album an

Es passiert wirklich: Brand New haben den Vorverkauf für ihr fünftes Album auf Vinyl gestartet. Die Platte ist in ihrem Onlineshop verfügbar und soll im Oktober versendet werden. Im Herbst geht die Post-Hardcore-Band zudem auf Tour.

Die Ankündigung kommt völlig überraschend: Nachdem Brand New im Mai 2016 die wenig überzeugende Single "I Am A Nightmare" veröffentlicht hatten, war schließlich nicht mehr viel von ihnen zu hören gewesen. Im September kündigte die Post-Hardcore-Band zuletzt an, ihr neues Album würde nicht vor 2017 erscheinen. Die Enttäuschung bei ihren Fans war dementsprechend groß.

Nun teilten Brand New via Facebook einen Link zu ihrem Onlineshop, über den Besucher ihr fünftes Album auf Vinyl vorbestellen können. Der Preis beträgt stolze 45 US-Dollar plus Versandkosten. Nähere Informationen wie Titel und Erscheinungsdatum für den Nachfolger von "Daisy" (2009) gibt es bislang nicht. Die Platte soll laut Webseite aber im Oktober versendet werden.

Von September bis November spielt die Band um Jesse Lacey auch wieder Konzerte in den USA und im Vereinigten Königreich. Die Termine sind auf ihrer Webseite einsehbar, Shows in Europa sind bislang nicht dabei.

Brand New hatten zuletzt im Juli 2016 die Ten-Inch "3 Demos, Reworked" veröffentlicht sowie den überarbeiteten Demosong "Out Of Range" gestreamt. Dieser fungierte als B-Seite der 2015 erschienenen Single "Mene". Damals hatte das Quartett auch den bislang unveröffentlichten Song "Sealed To Me" live gespielt. Ob die Lieder auf dem neuen Album der Band enthalten sein werden, ist nicht bekannt.

Facebook-Post: Brand New starten Vorverkauf für neues Album