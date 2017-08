Death From Above kündigen Album an, streamen "Never Swim Alone"

Foto: Screenshot Youtube

Im Juni hatten die Kanadier Death From Above mit "Freeze Me" das erste Mal seit 2014 neues Material präsentiert. Jetzt folgt mit dem melodisch-krachenden "Never Swim Alone" die zweite Single ihres kommenden Albums "Outrage! Is Now", für das nun außerdem Titel und Releasedatum feststehen.

Jesse F. Keeler und Sebastien Grainger von Death From Above stehen im Schwarz-Weiß-Video zu "Never Swim Alone" vor einem bewusst erkennbaren Bluescreen und begleiten ihren neuen Track mit zum Text passenden Gesten. Die neue Single gehört zu den langsameren und einfacheren Songs des überdrehten Dancepunk-Duos: Mit stampfendem "We Will Rock You"-Beat untermalt Grainger die simple Bassmelodie von Keeler, der dazwischen kreischende, sich wiederholende Riffs lagert, die sich wiederum angenehm noisig mit Graingers bissig geschrienem Gesang reiben.

"Never Swim Alone" ist allerdings deutlich lauter als der ungewöhnlich poppige Vorabtrack "Freeze Me", mit dem sich Death From Above - nun wieder ohne das "1979" im Namen - im Juni zurückgemeldet hatten. Damals war davon die Rede, dass "in Kürze" weitere Infos zu einem Album folgen würden, doch die blieben bislang aus. Jetzt steht fest: Der Nachfolger zum 2014 erschienenen "The Physical World" heißt "Outrage! Is Now" und kommt schon am 8. September. Für Death-From-Above-Fans ein Grund zum Aufatmen, denn zwischen der Veröffentlichung ihres noch aktuellen Album und dessen Vorgänger "You're A Woman I'm A Machine" lag immerhin knapp ein Jahrzehnt.

Video: Death From Above - "Never Swim Alone"

Cover & Tracklist: Death From Above - "Outrage! Is Now"

01. "Nomad"

02. "Freeze Me"

03. "Caught Up"

04. "Outrage! Is Now"

05. "Never Swim Alone"

06. "Moonlight"

07. "Statues"

08. "All I C Is U & Me"

09. "NVR 4EVR"

10. "Holy Books"