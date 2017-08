VISIONS empfiehlt: Fest van Cleef 2017 fast ausverkauft, VISIONS verlost Tickets

Kommenden Freitag ist es soweit: Dann feiert das Hamburger Indie-Label Grand Hotel van Cleef seinen 15. Geburtstag beim Fest van Cleef 2017. Vom Kontingent aus 10.000 zu vergebenden Tickets sind fast alle weg, zusätzlich verlosen wir welche exklusiv.

Da ist es nun also bald ausverkauft, das Fest zum 15-jährigen Bestehen des Indie-Labels Grand Hotel van Cleef, das man vorwiegend mit den Bands seiner Gründer Thees Uhlmann, Marcus Wiebusch und Reimer Bustorff in Verbindung bringen dürfte. Die drei Firmengründer werden mit ihrer Band Kettcar beziehungsweise solo am Hamburger Großmarkt während der großen Open-Air-Veranstaltung auftreten. Mit von der Partie sind auch Gisbert zu Knyphausen und die Newcomer Fortuna Ehrenfeld.

Zu Knyphausen hatte kürzlich sein drittes Album "Das Licht dieser Welt" angekündigt, kurz darauf zogen Kettcar gleich und präsentierten ihre Fluchthelfer-Single "Sommer '89 (Er schnitt Löcher in den Zaun)" aus "Ich vs. Wir.

Karten für das von VISIONS präsentierte Fest van Cleef 2017 gib es noch bei Eventim, zu lange warten sollten Fans aber nicht mehr. Wer ganz flink sein will, versucht es bei uns: Wir verlosen ab sofort 3x2 Tickets.

Trailer: 15 Jahre Grand Hotel van Cleef - Fest van Cleef 2017

18.08. Hamburg - Großmarkt