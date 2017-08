VISIONS empfiehlt: Post-Rocker Pg.Lost kommen auf Tour

Die schwedischen Postrocker Pg.Lost kommen wieder nach Deutschland auf Tour. Im Herbst spielt das Quartett drei Shows in der Bundesrepublik.

In Hamburg, Karlsruhe und Erfurt werden Pg.Lost Ende Oktober und Anfang Februar ihre Fans mit ihrem dynamischen, lebendigen Post-Rock in Hypnose versetzen, die es in diesem Jahr bisher nur bei einer Show in Köln zu hören gegeben hatte. Karten gibt es bei Eventim.

Im Zentrum der Show dürfte dann erneut das aktuelle Album "Versus" (2016) stehen, mit dem die Schweden ihren Ruf als einer der spannendsten Post-Rock-Acts der Gegenwart gefestigt hatten. Die Platte könnt ihr weiterhin bei uns im Stream hören.

Im Zuge der Albumveröffentlichung hatten Pg.Lost auch ein Video einer Studio-Livesession geteilt.

Pg.Lost stammen aus dem schwedischen Norrköpping und spielen bereits seit 2004 zusammen.

VISIONS empfiehlt:

Pg.Lost

20.10. Hamburg - Headcrash

07.11. Karlsruhe - Die Stadtmitte

08.11. Erfurt - Museumskeller