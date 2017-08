Liam Gallagher streamt neue Single "For What It's Worth"

Angeteasert hatte Liam Gallagher seine neue Single "For What It's Worth" bereits, jetzt gibt es ein Lyric-Video zum Song zu sehen. Der erinnert stark an die Tracks von Gallaghers ehemaliger Band Oasis.

Liam Gallagher teilt gerne aus. das hat er erst kürzlich in einem legendären Interview unter Beweis gestellt. Neu ist, dass er sich dafür auch mal entschuldigt, diesmal in Form der neuen Single "For What It's Worth". Laut Aussage Gallaghers sei der Song der Track auf "As You Were", der am meisten nach Oasis klänge. In der Tat erinnert "For What It's Worth" an die großen Balladen der Britrocker.

"For What It's Worth" ist der dritte vorab veröffentlichte Song aus dem erstzen Soloalbum von Liam Gallagher. Bislang gab es "Wall Of Glass" und "Chinatown" daraus zu hören. "As You Were" erscheint am 6. Oktober.

Video: Liam Gallagher - "For What It's Worth"