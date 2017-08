Circa Survive präsentieren Video zu neuem Song "Rites of Investiture"

Vor einem Monat kündigten Circa Survive ein neues Album an, nun folgt bereits die zweite Single "Rites Of Investiture" - das Video zeigt Frontmann Anthony Green als Teenager.

Nicht ohne Grund: Das gesamte Material für den Clip stammt aus einem Kurzfilm von Greens Cousin Jonathan Michaels, so die Videobeschreibung. 1994 habe dieser sein Portfolio für die Filmhochschule zusammengestellt und den damals erst zwölfjährigen Circa Survive-Sänger mit einem Exemplar des Smiths-Albums "The Queen Is Dead" in die Riege der Darsteller gelockt. Sofort war der junge Mann hin und weg von Morrissey und Johnny Marr.

Musikalisch erwartet den Hörer ein treibender Post-Emo-Song mit Greens charakteristisch hohen Gesangseskapaden. Nach dem Break im Mittelteil schiebt sich "Rites Of Investiture" schwerer voran, bevor das Ende etwas abrupt eintritt. "The Amulet" erscheint am 22. September bei Fearless. Gleichzeitig mit der Albumankündigung haben Circa Survive auch die erste Single "Lustration" vorgestellt; eine sanfte und vertrackte Träumerei.

Video: Circa Survive - "Rites of Investiture"