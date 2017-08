Queens Of The Stone Age streamen neuen Song "The Evil Has Landed"

Live gespielt haben sie ihn bereits, nun liegt der neue Queens Of The Stone Age-Song "The Evil Has Landed" auch in der Studioversion vor - ein sechseinhalbminütiger Psychedelic-Bluesrock-Trip.

Genau zwei Wochen noch, dann erscheint das siebte Queens Of The Stone Age-Album "Villains". Nach der ersten Single "The Way You Used To Do" und dem angeteaserten Song "Head Like A Haunted House" liegt nun "The Evil Has Landed" vor: Live gespielt hat die Band um Frontmann Josh Hommme den Song bereits mehrere Male, zuletzt war ein einigermaßen qualitativer Mitschnitt aus Melbourne aufgetaucht.

Die sechseinhalb Minuten von "The Evil Has Landed" sind prallgefüllt. Hallend eröffnet Hommes Gesang, bevor das Riff bluesig losknallt und später von Psych-Licks des zweiten Gitarristen Troy Van Leeuwen attackiert wird. Zum Schluss steigt das Tempo nochmal und Homme singt: "Here we come/ Get outta the way/ Matters not what the people say."

Nach dem Release von "Villains" müssen Fans noch bis November warten, dann kommen Homme und seine Spießgesellen für fünf Konzerte nach Deutschland und Österreich. Tickets sind bei Eventim erhältlich.

Video-Stream: Queens Of The Stone Age - "The Evil Has Landed"

Live: Queens Of The Stone Age

05.11. A-Wien - Stadthalle

09.11. Oberhausen - König-Pilsener-Arena

10.11. München - Zenith

11.11. Berlin - Velodrom

15.11. Hamburg - Alsterdorfer Sporthalle