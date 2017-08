VISIONS Herzensfestival: Besucht uns auf dem Open Flair!

Dieses Wochenende findet im nordhessischen Eschwege unser Herzensfestival Open Flair statt. Wie in den vergangenen Jahren sind wir mit unserem VISIONS-Stand vor Ort und werden nicht nur für euch berichten, sondern auch Autogrammstunden zahlreicher Künstler betreuen.

Das Open Flair ist für uns jedes Jahr aufs neue wie ein Urlaub im zweiten Zuhause. Auch dieses Jahr freuen wir uns, das Festival in Eschwege begleiten zu dürfen: Schon zum 33. Mal stellen die Veranstalter hier ein großes Musikprogramm auf die Beine, das nicht nur mit ganz großen Namen wie Biffy Clyro, Rise Against und Billy Talent punkten kann, sondern auch Newcomern und Geheimtipps wie 8Kids, Van Holzen oder Razz eine Bühne gibt.

Auch uns könnt ihr beim Open Flair ab Freitag wieder an unserem Stand direkt neben der HR3-Bühne antreffen. Über das Wochenende hinweg haben wir an unserem Stand einige Autogrammstunden mit Künstlern des Festivals für euch geplant. Die Autogrammstunden für Freitag, den 11.August, stehen bereist fest. Mit dabei sind Radio Havanna, Heaven Shall Burn, The Intersphere, The Prosecution und Maeckes. Den genauen Zeitplan findet ihr unten.

Die Autogrammstunden der nächsten Tage werden wir jeweils morgen und am Samstag auf VISIONS.de veröffentlichen. Kommt aber gerne auch vor Ort bei uns vorbei, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt. Da sich Autogrammstunden kurzfristig verschieben können oder sogar noch Künstler spontan hinzukommen, könnt ihr so am besten gewährleisten, dass ihr eure Lieblingsband auf keinen Fall verpasst.

Neben den Autogrammen bekommt ihr bei uns am Stand aber auch noch mehr geboten: Beutel und Accessoires warten auf euch, Infomaterial bringt euch sicher durch den Festivalsommer, und natürlich könnt ihr euch auch mit unserem Magazin beschäftigen und es bei Interesse direkt abonnieren. Kommt einfach vorbei - unser Team freut sich auf euch.

Darüber hinaus sind wir mit mehreren Leuten und Smartphones auch auf dem Festivalgelände unterwegs, um euch über unsere Accounts bei Facebook, Twitter und Instagram mit Bildern und aktuellen Infos mitten aus dem Geschehen zu versorgen - egal, ob ihr beim Festival live dabei seid, oder es von zu Hause verfolgt.

Alles Wichtige rund um das Open Flair erfahrt ihr darüber hinaus auf der offiziellen Homepage. Für die bestmögliche Orientierung vor Ort empfehlen wir euch die Festivalapp aus dem Apple App Store (Apple) beziehungsweise dem Google Play Store (Android).

VISIONS Autogrammstunden beim Open Flair 2017

Freitag 11.08.

15:00 - 15:30 Radio Havanna

16:00 - 16:30 Heaven Shall Burn

17:00 - 17:30 The Intersphere

18:00 - 18:30 The Prosecution

18:45 - 19:15 Maeckes