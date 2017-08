Pearl Jam kündigen neuen Konzertfilm "Let's Play Two" an

Angeteasert hatten Pearl Jam ihren neuen Konzertfilm schon, jetzt gibt es auch nähere Informationen zu "Let's Play Two": Der Veröffentlichungstermin ist am 3. Oktober, erste Ausschnitte gibt es in einem Trailer zu sehen.

"Let's Play Two" wurde während zwei Konzerten im Wrigley Field in Chicago im August 2016 aufgezeichnet, das hatten Pearl Jam bereits vergangene Woche bekannt gegeben. Der Konzertfilm aus dem Baseballstadion erscheint am 3. Oktober in US-amerikansichen Drafthouse-Kinos und soll laut Beschreibung "eine Chronik der beiden Shows verfassen. Als Heimat von Eddie Vedder haben auch Pearl Jam eine Freundschaft zu der Stadt, zu den Chicago Cubs und dem Wrigley Field aufgebaut, die in der Welt des Sports und der Musik unvergleichlich ist."

Weiter heißt es: "Von "Ten" zu "Lightning Bolt" schlängelt sich der Film durch Pearl Jams ständig wachsenden Katalog aus Originalen und Covern - er umfasst dabei die 25-jährige Karriere der Band." Das Material soll auch exklusive Interviews und Blicke hinter die Kulissen enthalten, vor allem aber die besondere Verbindung aufzeigen, die in Wrigleyville zwischen Musik und Sport herrscht. "Der Film beleuchtet durch die Vergangenheit und Gegenwart der Band und der Chicago Cubs die Musik, den Schweiß und die ewigen Hoffnungen, beides zu sein: ein Cubs-Fan und ein Pearl-Jam-Anhänger.

Ob der Film auch in Deutschland gezeigt wird, wie zum Beispiel auch die kommende Slipknot-Dokumentation, oder einen DVD- oder Blu-ray-Release bekommt, ist derzeit noch unbekannt. Weitere Informationen findet ihr auf der Webseite von Drafthouse.

Tweet: Pearl Jam kündigen Konzertfilm "Let's Play Two" an

Video: Pearl Jam - "Let's Play Two" (Teaser)