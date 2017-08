Prawn kündigen neues Album an, streamen "North Lynx"

Vor einigen Wochen hatten sie sich mit einem Teaser zurückgemeldet, nun folgt die große Ankündigung: Mit "Run" veröffentlichen Prawn im September ihr neues Studioalbum via Topshelf. Die erste Single pendelt zwischen schüchternem Emo-Revival und druckvollen Post-Rock-Ausbrüchen.

Auf das zurückhaltend verhallte Gitarrenintro von "North Lynx" folgt ein kraftvoller Auftakt, der mit sprunghaften Bassläufen und vertracktem Schlagzeugspiel das Fundament für die Soundwände legt, die Prawns Spielart von Emo ihren Wiedererkennungswert verleihen. Die Band aus New Jersey bedient sich nicht einfach nur am sanften Revival-Sound der Nullerjahre, sondern zeichnet sich vor allem durch die dynamischen Wechsel zwischen melancholisch-reduzierten Strophen und druckvoll stampfenden Refrains aus. Auch "North Lynx" steigert sich zu seinem Ende hin in ein lautes Crescendo, in dem die melodischen Gitarreneinlagen zugunsten der krachenden Rhythmussektion in den Hintergrund rücken.

"North Lynx" ist der erste Vorabsong aus Prawns kommenden Album "Run", auf dessen bevorstehenden Release sie bereits mit einem Trailer aufmerksam gemacht hatten. Es wird der Nachfolger der 2013 ebenfalls beim Indie-Emo-Label Topshelf erschienenen Platte "Kingfisher", auf die 2014 noch die kleine EP "Settled" folgte.

"Run" erscheint am 22. September, nur wenige Tage, bevor Prawn nach Europa kommen, um The Flatliners auf deren Tour zu supporten. Karten für die Shows gibt es bei Eventim.

Stream: Prawn - "North Lynx"

Cover & Tracklist: Prawn - "Run"

01. "Hunter"

02. "Snake Oil Salesman"

03. "North Lynx"

04. "Cricket In The Yard"

05. "Hawk In My Head"

06. "Empty Hands"

07. "Short Stem"

08. "Rooftops"

09. "Leopard's Paw"

10. "Greyhound"

11. "Split Logs"

Live: The Flatliners + Prawn

24.09. Hamburg - Hafenklang

25.09. Berlin - Cassiopeia

27.09. Dresden - Scheune

28.09. Hannover - Bei Chez Heinz

29.09. Nürnberg - Desi Stadtteilzentrum e. V.

01.10. Wien - Arena

06.10. Luzern - Sedel

08.10. München - Kranhalle

09.10. Stuttgart - Keller Klub

10.10. Köln - MTC