VISIONS empfiehlt: Fehlfarben, Turbostaat und Pascow auf dem Rockaway Beach Open Air

Mit dem Rockaway Beach Open Air entspringt ein neues Punkrock-Festival direkt am malerischen See von Losheim. Headliner sind Fehlfarben, die für das Event eine besondere Show vorbereiten werden.

Noch im vergangenen Jahr gaben sich auf dem Gelände in Losheim eine Vielzahl an Bands auf dem Rock am See die Hände, nun verfolgt das Rockaway Beach Open Air am selben Ort einen wesentlich intimeren Ansatz. Am 1. September versammelt das Festival zahlreiche Namen aus der Punk-Szene, und vereint dabei gleichermaßen Newcomer wie gestandene Institutionen.

Angeführt wird das Line-up von den Post-Punk-Urgesteinen Fehlfarben. Diese werden auf dem Open Air ihr komplettes Debütalbum "Monarchie und Alltag" spielen, das die Band erst vor kurzem mit einer Reissue neu veröffentlicht hatte. Mit Turbostaat und Pascow gesellen sich zwei weitere Punk-Veteranen zur Riege der Künstler.

Auch unterhalb der großen Namen präsentiert das Festival viele aktuelle Bands. Mit dabei sind Smile And Burn, das Akustik-Punk-Duo Schreng Schreng & La La sowie die Hardcore-Punks Blut Hirn Schranke.

Karten für das von VISIONS präsentierte Festival bekommt ihr bei Eventim. Außerdem könnt ihr bei uns Tickets gewinnen.

VISIONS empfiehlt:

Rockaway Beach Open Air

01.09. Losheim am See - Strandbad