Yours At Park Festival startet Vorverkauf, VISIONS verlost Tickets

Bald ist es soweit: Das Yours At Park Festival bereitet sich auf den Ansturm vor, den der Headliner Turbostaat wohl verursachen wird. Wir verlosen Tickets für das Open Air.

Das finale Line-up des Ein-Tages-Festivals Yours At Park im münsterländischen Oelde steht. Das pittoreske Örtchen zwischen Hamm und Bielefeld eignet sich perfekt für eine ungestört gute Zeit mit Rockmusik: Die große Bühne im Vier-Jahreszeiten-Park ist umgeben von Wasser und grünstem Grün.

Neben The Ignition, Caelum, Minipax und den Münsteranern Mr. Irish Bastard sind vor allem Smile And Burn und die Nordlichter Turbostaat wahre Garanten für eine Stimmung am Siedepunkt.

Tickets gibt es ab sofort bei Eventim, der Eintritt zur Warm-up-Show am 19. August ist frei.

Wer auch die Hauptveranstaltung kostenlos besuchen möchte, kann bei uns Tickets gewinnen.

Trailer: Yours At Park Festival - Line-up 2017

Poster: Yours At Park Festival - Line-up 2017

Live: Yours At Park Festival 2017

19.08. Oelde - Alte Post (Warm-up-Show)

09.09. Oelde - Vier-Jahreszeiten-Park