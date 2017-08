The Bronx streamen neuen Song "Two Birds"

Der zweite Song aus ihrem neuen Album präsentiert The Bronx unverschämt groovig und lässig. "Two Birds" steht ab sofort als Stream im Netz bereit.

Nach dem wütenden ersten Vorabsong "Sore Throat", mit dem The Bronx uns vor einigen Wochen an die kompromisslosen Hardcore-Brecher ihres Debüts von 2003 erinnert hatten, schlagen sie mit "Two Birds" einen weicheren Weg ein: Groovige Riffs schlängeln sich durch die erste Strophe, im Refrain ersetzt Matt Caughthran wildes Geschrei durch kratzigen Gesang. Der Song strahlt dabei eine selbstbewusste Lässigkeit aus, die etwa an The Hives erinnert.

Beide Songs sind Vorboten für das fünfte The-Bronx-Album "V", das am 22. September über Cooking Vinyl erscheint. Cover und Tracklist der Platte hatte die Band zuletzt öffentlich gemacht. Im Herbst sind The Bronx in den USA auf Tour, Termine für Deutschland gibt es bislang nicht.

Stream: The Bronx - "Two Birds"