VISIONS empfiehlt: Mastodon kommen auf Tour

Mit ihrer siebten Platte "Emperor Of Sand" festigen Mastodon ihren Stand als eine der wichtigsten Bands zwischen Sludge und Prog Metal. Nun bringen die US-Amerikaner ihr neues Material erneut nach Deutschland - zusammen mit tollen Vorbands.

Erst kürzlich hatten Mastodon mit den Videos einiger Tour-Visuals Lust auf kommende Konzerte gemacht, nun reist die Band damit auch wieder nach Europa. Im November werden die US-Amerikaner dabei auch vier Shows in Deutschland spielen, die sie nach Berlin, Herford, Leipzig und München führen werden.

Im Gepäck hat die Band ihre aktuelle Platte "Emperor Of Sand", die bereits vor ihrem Erscheinen im März für viel Aufsehen gesorgt hatte. Eine sehr umfangreiche Studio-Dokumentation erzählte die Hintergründe und die Entstehung des Albums, das sich in einem aufwändigen metaphorischen Konzept mit der Vergänglichkeit und dem Tod auseinandersetzt. Trotz aller Komplexität verliert der Sound von Mastodon dabei nicht seine Kraft und Energie, was vor allem auf den Shows der Band deutlich zum Ausdruck kommt.

Karten für die von VISIONS präsentierten Konzerte bekommt ihr bei Eventim. Unterstützt werden Mastodon auf ihrer Tour von Russian Circles und Red Fang; letztere sind leider beim Konzert in Berlin aber nicht dabei.

VISIONS empfiehlt:

Mastodon

10.11. Berlin - Huxley's Neue Welt*

14.11. Herford - Club X*#

23.11. Leipzig - Haus Auensee*#

25.11. München - Tonhalle*#

* Support: Russian Circles

# Support: Red Fang