Prophets Of Rage streamen neuen Song "Radical Eyes"

In etwas mehr als einem Monat erscheint das Debütalbum der "Task Force im Namen der Stimmenlosen" - mit "Radical Eyes" streamen die Prophets Of Rage nun die dritte Single daraus.

Die bietet nach "Living On The 110" und "Unfuck The World" Gewohntes: Die Prophets Of Rage um Tom Morello, Brad Wilk und Tim Commerford (Rage Against The Machine), DJ Lord und Chuck D (Public Enemy), sowie B-Real von Cypress Hill bewegen sich im Groove ihrer Rhythmusfraktion, Morello zaubert an seinen Effektgeräten und die beiden Rapper beklagen soziale Ungerechtigkeit.

In "Radical Eyes" geht es um voreingenommene Ansichten, so Spiritus Rector Chuck D: "Die westliche Welt hat einseitige Strukturen und Stereotypen etabliert. Gegensätzliche Ansichten und Bewegungen werden als radikal angesehen, nicht als divers. 'Radical Eyes' ist die Linse, durch die alles gesehen und jegliche Bewegung des Widerstands als radikalisiert betrachtet wird."

Das nach der Supergroup benannte Album wird am 15. September bei Caroline erscheinen und folgt damit der 2016er EP "The Party's Over.

Stream: Prophets Of Rage - "Radical Eyes"