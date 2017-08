Steven Wilson zeigt Lyric-Video zu "Refuge"

Foto: Screenshot Youtube

Auf Pop folgt politische Wirklichkeit: Steven Wilson präsentiert im Lyric-Video den letzten Vorabsong aus seinem kommenden Album "To The Bone". Der beschäftigt sich mit der Geflüchteten-Problematik aus der Sicht eines Betroffenen - und zeigt Wilson etwas traditioneller als zuletzt.

Vor genau einer Woche postete Steven Wilson einen Ausschnitt aus der Studio-Dokumentation, die Teil der Deluxe- und Blu-ray-Versionen des kommenden Albums "To The Bone" sein wird. Den darin gefeatureten Song "Refuge" gibt es nun vollständig zu hören. Er bietet den Abschluss einer Reihe Singles, die Wilson seit Mai nach und nach der Öffentlichtkeit vorgestellt hatte: Auf die Duette "Pariah" und "Song Of I" folgte das fröhliche Stück "Permanating", worauf der nimmermüde Brite ankündigte, diesen zugänglichen Songs noch einen eher gewohnt langen zur Seite zu stellen, bevor "To The Bone" am 18. August bei Caroline erscheinen wird.

"Refuge" ist in der Tat die Art Songwriting, die man von Wilson gewohnt ist. In einem sich steigernden Aufbau erzählt er aus der Sicht eines Geflüchteten, und seine Aussage ist simpel, aber eindringlich: "It's not a crime" ruft er aus, bevor Gast Mark Feltham und Produzent Paul Stacey (Oasis, The Black Crowes) mit einem Mundharmonika-, respektive Gitarrensolo brillieren. Wilson spielt dazu mit einer Synthesizer-Ästhetik, die tatsächlich an die 80er Jahre angelehnt ist, aber moderner klingt - ganz, wie er es zuvor in Interviews geschildert hatte.

Was Wilson noch zu den 80er Jahren zu sagen hatte, und welche Songs auf "To The Bone" ebenfalls tagespolitisch zu Werke gehen, könnt ihr ab sofort in VISIONS 293 nachlesen. Außerdem ist der Prog-Guru Anfang 2018 mit seiner Band für sechs Konzerte in Deutschland zu Gast. Tickets für die von VISIONS präsentierten Spektakel gibt es bei Eventim.

Lyric-Video: Steven Wilson - "Refuge"

Facebook-Post: Auszug aus der Studio-Doku zu "To The Bone"

VISIONS empfiehlt:

Steven Wilson

12.02. Frankfurt/Main - Alte Oper

13.02. Ravensburg - Oberschwabenhalle

15.02. Berlin - Admiralspalast

20.02. Hamburg - Mehr! Theater am Großmarkt

05.03. Essen - Colosseum

06.03. Essen - Colosseum