VISIONS empfiehlt: Cro-Mags spielen vier Shows in Deutschland

Ein Besetzungskarussell im Dauerbetrieb, Messerstechereien, Martial Arts und kompromissloser Hardcore-Punk-Thrash-Metal: Die Cro-Mags sind wohl das, was gern allzu inflationär als "Kult" bezeichnet wird. VISIONS präsentiert die vier kommenden Konzerte der New Yorker.

Nicht dabei ist Ohrenbeißer und Crocodile-Dundee-Fan Harley Flanagan, dafür hat Frontmann John Joseph McGowan mit A.J. Novello, Craig Scully und Maxwell Mackie Jayson die momentan offizielle Besetzung dabei. Was Flanagan nicht hinderte, in der Vergangenheit - Black Flag lassen grüßen - ebenfalls unter dem Namen Cro-Mags zu touren. Verwirrend, aber immerhin, und das ist das Wichtigste, ist die Musik die gleiche. Crossover-Thrash in Reinform, wie ihn Cro-Mags auf ihrem bislang letzten Album "Revenge" praktiziert haben. Natürlich in einer gänzlich anderen Besetzung.

Wer Flanagan vermissen sollte, kann zu seiner Autobiografie greifen, während alle anderen die Circle Pits auf den vier anstehenden Deutschland-Shows unsicher machen. "World Peace Can't Be Done" - präsentiert von VISIONS. Tickets gibt es bei Eventim.

VISIONS empfiehlt:

Cro-Mags - World Peace Can't Be Done 2017

05.11. Münster - Sputnikhalle

06.11. Köln - MTC

07.11. Berlin - Cassiopeia

08.11. Hamburg - Hafenklang