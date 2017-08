Neil Young kündigt bislang unveröffentlichtes Album "Hitchhiker" an

Im August 1976 hatte der Singer/Songwriter Neil Young ein Album voller Solo-Akustik-Songs aufgenommen, das in seiner ursprünglich intendierten Form niemals erschienen war. 41 Jahre später soll das Album mit den Originalaufnahmen veröffentlicht werden, mit dem Titeltrack streamt er daraus auch einen ersten Song.

Der damals 30-jährige Kanadier hatte die Songs für "Hitchhiker" innerhalb eines Tages in den Indigo Ranch Studios der kalifornischen Stadt Malibu aufgenommen. Im Gegensatz zu seinem opulent instrumentierten, aktuellen Song "Children Of Destiny" hört man Neil Young hier in seiner reinsten Form; der Sänger begleitet sich nur mit seiner Akustikgitarre und sanften Einlagen auf der Mundharmonika.

Viele der Songs aus dieser Session waren im Laufe der Jahre auf anderen Alben erschienen, jedoch nie in der Originalversion. Der erste Vorabsong "Hitchhiker" ist beispielsweise auf "Le Noise" von 2010 enthalten, hier spielt Young aber eine angezerrte und in Hall getränkte E-Gitarre, gegen die er laut ansingen muss. Die jetzt schon als Stream verfügbare Originalaufnahme ist dagegen viel zurückhaltender.

"Hitchiker" erscheint nun über 40 Jahre später mit etwas überarbeiteter Post-Produktion von Youngs Produzenten John Hanlon. Bei den darauf enthaltenen Tracks "Hawaii" und "Give Me Strength" handelt es sich außerdem um bisher gänzlich unveröffentlichte Songs, die er damals mit aufgenommen hatte. Das Album kommt am 8. September via Reprise.

Stream: Neil Young - "Hitchhiker"

Cover & Tracklist:

01. "Pocahontas"

02. "Powderfinger"

03. "Captain Kennedy"

04. "Hawaii"

05. "Give Me Strength"

06. "Ride My Llama"

07. "Hitchhiker"

08. "Campaigner"

09. "Human Highway"

10. "The Old Country Waltz"