Van Holzen präsentieren Musikvideo zu "Erfolg"

Van Holzen behalten sich ihren düsteren Stil auch im neuen Video zu "Erfolg" bei: Im Clip spielt Sänger und Gitarrist Florian Kiesling die Hauptrolle, während im dunklen Hintergrund zum Text abgestimmte Szenen über zwei Leinwände flackern.

US-Präsident Donald Trump bei einer Rede, Demonstrationen mit "Refugees Welcome"-Schildern, Klickzahlen auf Youtube und Brustoperationen: In ihrem neuen Video zu "Erfolg" spielen Van Holzen zynisch mit auf den Songtext abgestimmten Bildern von unter anderem Selbstinszenierung und sozialer Anerkennung. Die Szenen laufen in einem dunklen Raum auf zwei Bildschirmen im Hintergrund, davor singt Sänger und Gitarrist Florian Kiesling den Song mit gleichgültigem, betont frechem Gesichtsausdruck mit. Der Clip präsentiert die Band erneut in düsterem Gewand, zuletzt hatten sich Van Holzen mit einem Live-Video zu "Masquerade" sowie zwei Aufnahmen ihrer Kaputtmacher-Session in ähnlich verquer-beklemmender Atmosphäre gezeigt.

"Erfolg" ist auf ihrem Debütalbum "Anomalie" enthalten, das im März via Warner erschienen war. Im Sommer sind Van Holzen auf zahlreichen Festivals live zu erleben, im Herbst sind sie dann auf ausgedehnter und von VISIONS präsentierter Headliner-Tour in Deutschland und Umgebung unterwegs. Karten bekommt ihr bei Eventim.

Video: Van Holzen - "Erfolg"

VISIONS empfiehlt:

Van Holzen

02.09. Lehnestadt-Kirchverschede - Rockade Festiwoll

15.09. Lingen - Rock am Pferdemarkt

16.09. Neu-Isenburg - Noise 'n' Burg

23.09. Karlsruhe - Laut & Leise

29.09. Würzburg - Jugendzentrum B-Hof

30.09. Dortmund - Way Back When Festival

01.10. Hamburg - Prinzenbar

02.10. Osnabrück - Salz Fest

04.10. Saarbrücken - Kleiner Klub

05.10. Aarau - Kiff

06.10. München - Kranhalle

07.10. Wien - Rhiz

13.10. Augsburg - Soho Stage

14.10. Koblenz - Festung Ehrenbreitstein

10.11. Nürnberg - Club Stereo

11.11. Braunschweig - Eulenglück

12.11. Leipzig - Täubchenthal

14.11. Dresden - Groove Station

15.11. Berlin - Musik & Frieden

16.11. Flensburg - Volksbad

17.11. Bremen - Tower

18.11. Bonn - Bla

19.11. Frankfurt/Main - Nachtleben

07.12. Stuttgart - Keller Klub

Live: Van Holzen

04.08. Elend (bei Sorge) - Rocken am Brocken

07.08. Dortmund - Westfalenhallen

11.08. Budapest - Sziget Festival

12.08. Eschwege - Open Flair Festival

18.08. Großpösna - Highfield Festival

22.08. Graz - Schlossbergbühne Kasematten

24.08. Bern - Rössli Bar

26.08. Klein Vahlberg - Ackerfest