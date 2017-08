VISIONS empfiehlt: At The Drive-In geben Support für Deutschland-Show bekannt

Bevor sie im Mai ihr neues Album "Inter Alia" veröffentlichten, hatten At The Drive-In für Ende August eine exklusive Deutschland-Show in München angekündigt. Jetzt steht auch der hochkarätige Support für die Post-Hardcore-Veteranen fest.

Niemand geringeres als das Indiepunk-Duo Japandroids wird At The Drive-Ins Show in der Münchener Tonhalle eröffnen. Die Kanadier hatten sich dieses Jahr wie auch At The Drive-In nach langer Wartezeit mit ihrem neuen Album "Near To The Wild Heart Of Life" zurückgemeldet. Im April spielten sie daraufhin vier von VISIONS präsentierte Deutschland-Shows.

Jetzt kommen sie zurück, um sich mit At The Drive-In auf deren exklusivem Konzert in München die Bühne zu teilen. Das von VISIONS präsentierte Event findet am 23. August statt. Karten bekommt ihr bei Eventim.

Das Konzert hätte ursprünglich im Zenith stattfinden sollen, wurde dann aber in die Tonhalle verlegt. Schon damals erworbene Karten behalten aber ihre Gültigkeit.

VISIONS empfiehlt:

At The Drive-In + Japandroids

23.08. München - Tonhalle