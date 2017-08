Fugazi-inspirierte Oper "It's All True" bekommt offiziellen Trailer

Das New Yorker Opernensemble Object Collection hat sich durch rund 1500 Stunden Fugazi-Archivmaterial gewühlt und daraus eine musikalische Theater-Performance gebaut. Ein erster Trailer zeigt, dass es sich hierbei bei weitem nicht um eine klassische Oper handelt.

Anstelle von typischem Operngesang schlägt einem im Trailer durchdringender Lärm entgegen: Gitarrenfeedback, chaotisches Schlagzeugspiel und beißende politische und gesellschaftskritische Ansagen, die Fugazi-Frontmann Ian MacKaye einst bei Konzerten gemacht hatte, bestimmen den Sound der Bühnenproduktion des Ensembles Object Collection. Für die Performance steht neben den Protagonisten auch eine voll ausgestattete Rockband auf der Bühne, um mit insgesamt vier E-Gitarren und -Bässen sowie zwei Schlagzeugern den nötigen Lärm zu produzieren.

Der besteht wiederum nicht etwa aus vollen Songs oder originalen Sound-Ausschnitten der Post-Hardcore-Pioniere, sondern ist inspiriert von zahlreichen Liveaufnahmen, die das Ensemble für "It's All True" gesichtet und für die Bühne in neue Kontexte gebracht hat. Fugazi selbst sind begeistert von dem Stück, meint Co-Frontmann Guy Picciotto: "Das Werk hat uns alle sowohl umgehauen als auch desorientiert. Wir sind sehr bewegt von Object Collections umfangreicher Auseinandersetzung mit unserem Archivmaterial und verneigen uns vor allen Beteiligten wegen ihrer harten Arbeit und Ausdauer, und wegen der Integrität, mit der sie unseren Sound und unsere Worte verarbeitet haben."

"It's All True" hatte schon vergangenes Jahr bei einem Festival in Norwegen Premiere gefeiert und soll in den kommenden Monaten auch in London und New York City zu sehen sein. Am 6. Oktober erscheint eine Aufnahme des rund 100 Minuten langen Stücks via Slip, ein Teil der Performance mit dem Titel "What's The Problem" ist jetzt schon im Trailer und als Audiomitschnitt zu hören.

Vergangenen Monat war bekannt geworden, dass auch in Seattle gerade ein Musical produziert wird, das die Grunge-Szene der 90er Jahre behandeln soll. Dort wird voraussichtlich mit Musik von Alice In Chains, Soundgarden und weiteren prägenden Bands der Zeit gearbeitet werden.

Video: Trailer zu "It's All True"

Stream: Object Collection - "What's The Problem"