Donots stellen ihr Studio für andere Bands zur Verfügung

In Münster nehmen die Donots schon seit längerer Zeit in ihrem eigenen Studio auf. Nun möchten sie auch andere Bands an ihrem Allerheiligsten teilhaben lassen: Ab sofort könnt ihr das Studio "Heavy Kranich" mieten. Für den Herbst sind noch Termine frei.

Ein Traum für Fans der Ibbenbürener: Die Donots bieten ihr eigenes Studio "Heavy Kranich" nun auch für andere Bands und Künstler an. Interessierte Musiker können sich ab sofort in die heiligen Hallen der Alternative-Punkrocker einmieten und dort aufnehmen. Anfragen stellt ihr via Mail an studio[at]donots[dot]com, über die Adresse erhaltet ihr auch nähere Informationen. Für September und Oktober sind laut Band noch Termine frei.

Die Donots arbeiten derzeit am Nachfolger ihrer aktuellen Platte "Karacho" von 2015, die Arbeiten sind offenbar schon weit fortgeschritten. Zuletzt hatte die Band die neue Single "Keiner kommt hier lebend raus" veröffentlicht. Ob der Song auch auf ihrem neuen Album enthalten sein wird, ist nicht bekannt. Der bissige Track deutete aber bereits an, dass die Ibbenbürener sich auch weiterhin auf sportlichen, meinungsstarken Punkrock konzentrieren.

Diesen Monat ist die Band noch auf einigen Festivals zu erleben, am Samstag treten die Donots beim Big Day Out in Anröchte auf. Weitere Termine für 2017 gibt es bislang nicht, der Vorverkauf für den Grand Münster Slam 2018 ist aber bereits gestartet. Karten bekommt ihr bei Merchcowboy und Eventim.

Facebook-Post: Donots stellen ihr Studio anderen Bands zur Verfügung

Live: Donots

04.08. Anröchte - Big Day Out Festival

12.08. Wolfsburg - Rock im Allerpark

18.08. Großpösna - Highfield Festival

Live: Donots (Grand Münster Slam 2018)

15.12. Münster - Halle Münsterland