Der Blues-Neuerfinder, Plattenpresswerk-Besitzer und Musik-Entrepreneur Jack White hat zwei Fotos von zwei verschiedenen Aufnahmesessions gepostet. Die sollen zu seinem dritten Soloalbum führen.

Offensichtlich arbeitet Jack White an seinem dritten Soloalbum. Das verraten zumindest die Social-Media-Kanäle von ihm und seinem Label Third Man Records, die zwei Fotos von ihm gepostet haben, die ihn am 27. Juli mit Musikern in New York und am 30. Juli mit anderen Musikern in Los Angeles zeigen.

Nachdem White im vergangenen Jahr das Album "Acoustic Recordings 1998-2016" veröffentlicht hatte, wäre sein drittes Soloalbum der Nachfolger von "Lazaretto" von 2014.

Daneben ist White momentan gut beschäftigt mit den Sessions zur Dokumentation "American Epic", die die Entstehung moderner Musik und elektronischer Aufnahmetechnik in den USA der 20er Jahren nacherzählt. Neben dem Rapper Nas werden Performances mit unter anderem Alabama Shakes, Elton John und Beck enthalten sein.

Tweets: Jack White nimmt drittes Soloalbum auf

jack white recording songs for his third solo album in new york city july 27th. pic.twitter.com/AXB7lol3hR — Third Man Records (@thirdmanrecords) 31. Juli 2017