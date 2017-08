Arcade Fire verkaufen USB-Fidget-Spinner mit neuem Album

Marketing mal anders: Arcade Fire haben einen Fidget-Spinner inklusive USB-Stick veröffentlicht, auf dem ihr neues Album "Everything Now" digital enthalten ist. Das Spielzeug kostet rund 90 Euro.

Wie man eine Platte eben so veröffentlicht: Arcade Fire bringen ihr fünftes Album "Everything Now" nicht nur auf CD und LP unter die Leute, die Band hat jetzt auch einen Fidget-Spinner mit eingebautem USB-Stick auf den Markt gebracht, auf dem die Songs digital enthalten sind.

Das gute Stück kostet 79 Britische Pfund, umgerechnet also etwas weniger als 90 Euro - und ist bereits ausverkauft. Im Webshop der Band waren schon nach sehr kurzer Zeit keine Spinner mehr erhältlich, einige US-Magazine stellten deshalb infrage, ob je ein Spinner über den virtuellen Ladentisch gegangen ist oder ob es sich beim Spinner nur um einen Marketing-Gag handelt. Wie viele Exemplare die Band verkauft haben will, ist nicht bekannt.

"Everything Now" war vergangenen Freitag via Columbia erschienen. Zuletzt hatten Arcade Fire auf einem ihrer Konzerte gegen Donald Trump gewettert.

Tweet: Arcade Fire verkaufen Fidget Spinner mit "Everything Now"