Weezer zollen Guns N' Roses in Video zu "Feels Like Summer" Tribut

Feels like summer in paradise city: In ihrem neuen Performance-Video verbeugen sich Weezer vor Guns N' Roses - und präsentieren sich dabei so stilvoll wie Axl Rose und Co.

Weezer trifft Guns N' Roses - zumindest visuell: In ihrem neuen Video zu "Feels Like Summer" zeigen die Alternative-Rocker sich als verkleidete Axl Rose und Co. bei einem Konzert unter freiem Himmel. Rivers Cuomo und seine Mitstreiter sehen den Hard-Rock-Ikonen zum Verwechseln ähnlich, während sie ihre catchy Riffs und Melodien auf die Bühne bringen. Dabei halten sich Weezer erstaunlich originalgetreu an die Video-Vorlage des 1988 erschienenen Clips zu Guns N' Roses' "Paradise City".

Erst kürzlich hatten Weezer auch eine Akustik-Version zu "Feels Like Summer" veröffentlicht, ursprünglich war die Single im März mit einem anderen skurrilen Video erschienen. Der Song soll auf der kommenden elften Platte der Band enthalten sein, die Weezer für diesen Sommer in Aussicht gestellt hatten. Nähere Informationen oder einen Erscheinungstermin gibt es aber immer noch nicht.

Das aktuelle weiße Album war erst 2016 erschienen. Im Oktober spielen Weezer auch zwei Konzerte in Deutschland. Köln ist bereits ausverkauft, Karten für Berlin bekommt ihr bei Eventim.

Video: Weezer - "Feels Like Summer"

Video: Guns N' Roses - "Paradise City"

Live: Weezer

15.10. Berlin - Columbiahalle

16.10. Köln - E-Werk | ausverkauft