VISIONS 293 präsentiert euch die 123 besten Sommer-Rocksongs

Sommerzeit ist Mixtape-Zeit: In VISIONS 293 stellen wir euch auf 14 Seiten deshalb die 123 besten Rocksongs für die heiße Jahreszeit vor - von Klassikern wie Weezers "Island In The Sun" und "Summer" von den Beatsteaks haben wir dabei auch ein paar Überraschungen parat.

Von den Red Hot Chili Peppers über The Get Up Kids, den Descendents und den Smashing Pumpkins bis hin zu Incubus und den Queens Of The Stone Age: In unserem Special mit den von der Redaktion zusammengestellten 123 besten Sommer-Rocksongs finden sich die verschiedensten Tracks rund um die Themen Sommer, Sonne, Strand und gute Laune.

Auf insgesamt 14 Seiten rufen wir euch altbekannte Klassiker wie Weezers "Island In The Sun" und "Summer" von den Beatsteaks ins Gedächtnis, bringen euch Liebhaber-Songs wie "Freibad" von Love A und "Silhouette (Latin Skin)" von Seahaven näher und stellen euch eine fast in Vergessenheit geratene Nummer eins vor - es dürfte für jedermanns Sommer-Mixtape etwas dabei sein.

Welche Hits wir nicht mehr hören können und warum es die meisten von Redakteur Dennis Drögemüller ausgewählten Lieblingssongs nicht in die Liste geschafft haben, lest ihr in VISIONS 293 - ab sofort am Kiosk. Unten haben wir euch außerdem jeweils eine Spotify- und Youtube-Playlist mit unseren ausgewählten Songs gebastelt.

Youtube-Playlist: Die 123 besten VISIONS-Sommer-Rocksongs

Spotify-Playlist: Die 120 besten VISIONS-Sommer-Rocksongs

(es fehlen: Farin Urlaubs "Am Strand", "Ein Sommer nur für mich" von den Ärzten und "Sunkissed" von den Smashing Pumpkins)