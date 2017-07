Dead Cross zeigen brutales Musikvideo zu "Obedience School"

Foto: Screenshot https://www.youtube.com/watch?v=rTtJXEpR-XA

Das Video dokumentiert einen Tag in einer philippinischen Hahnenkampf-Arena, untermalt vom brachialen Hardcore-Sound von Dead Cross - und erinnert uns daran, warum die grausame Praxis in den meisten westlichen Ländern illegal ist.

Das in Schwarz-Weiß-Optik gehaltene Video versetzt uns mitten in den Ring einer Hahnenkampf-Arena auf den Philippinen. Hier hat der blutige Tierkampf lange Tradition: Die bewusst sehr prachtvoll gezüchteten und zunächst genau deshalb zur Schau gestellten Hähne werden in Kämpfen auf den Nah- oder endgültigen Tod aufeinander losgelassen. Das schaulustige Publikum jubelt frenetisch und hofft auf den großen Wettgewinn, während im Ring Federn fliegen und Blut fließt. Die abgerichteten Hähne werden zum Teil mit messerscharfen Klingen an den Füßen verstärkt - und dann einfach mit dem Besen vom Boden aufgekratzt, wenn sie den Kampf schließlich verlieren.

Die Supergroup Dead Cross verpasst den unangenehm nahen und rasant geschnittenen Aufnahmen mit "Obedience School" den entsprechend brutalen Soundtrack. Viel mehr als die Hähne stehen im Video aber die Menschen im Vordergrund, die das Geschehen verfolgen und anheizen: Teilweise absurd wirkt die hier herrschende Normalität der Gewalt und die Art, wie sie von Teilnehmern und den abrichtenden Züchtern gefeiert wird. Das liegt nicht zuletzt an dem tollwütigen Fauchen und Spucken von Frontmann Mike Patton, dessen übersteigerte Gesangsakrobatik und dadaistischer Songtext dem Wahnsinn der gesamten Situation Ausdruck verleiht. Darunter sorgt der ehemalige Slayer-Schlagzeuger Dave Lombardo für den nötigen instrumentalen Druck.

"Obedience School" ist nach "Seizure And Desist" und "Grave Slave" der dritte vollwertige Vorbote von Dead Cross' kommenden nach der Band benannten Debütalbum. Es erscheint am 4. August via Ipecac.

Video: Dead Cross - "Obedience School"