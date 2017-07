Manchester Orchestra spielen neuen Song "The Parts" in Fernsehshow

Die Indierocker Manchester Orchestra haben drei Songs ihres kommenden Albums im Morgenprogramm des US-amerikanischen Nachrichtensenders gespielt. Neben "The Gold" und "The Alien" stellten sie dabei auch den neuen Song "The Parts" live vor.

In nur vier Tagen erscheint mit "A Black Mile To The Surface" das sechste Album von Manchester Orchestra. In den Saturday Sessions der Sendung CBS This Morning hat die Band aus Atlanta, Georgia am vergangenen Wochenende die beiden bereits veröffentlichten Singles "The Gold" und "The Alien" gespielt. Erstmals live erklang auch die Ballade "The Parts".

Zu einer einzelnen, sanft gezupften E-Gitarre singt Frontmann Andy Hull mit leicht zittriger, schwer an der Fülle des emotionalen Textes tragenden Stimme: "I wanna know each part of you." Spannung erzeugen Manchester Orchestra in der Live-Version des puristischen Songs nur durch die Dynamik von Hulls Stimme und einem dezenten Schleier flächiger Gitarrensounds. Die große Stärke der Indierocker, mit minimalem, aber pointiertem musikalischen Einsatz Welten von Gefühlen freizulegen, zeigt sich auch im erzählerischen "The Alien", dessen Geschichte die Band in dem vergangenen Monat veröffentlichten Video darstellen.

Die erste Single "The Gold" wirkt mit ihrem sich erhebendem Refrain im Vergleich fast wuchtig und glänzt live durch den vollen Bandeinsatz mit Schlagzeug und Synthies. Im Oktober und November kommt die Band für drei Konzerte auch nach Deutschland. Tickets gibt es bei Eventim. "A Black Mile To The Surface" erscheint am 28.07. via Loma Vista.

Manchester Orchestra - "The Parts" Live bei CBS

Manchester Orchestra - "The Alien" Live bei CBS

Manchester Orchestra - "The Gold" Live bei CBS

VISIONS empfiehlt:

Manchester Orchestra

30.10. Köln - Gebäude 9

03.11. Berlin - Frannz Club

04.11. Hamburg - Molotow