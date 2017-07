Chester Bennington: 15 Songs zur Würdigung des Sängers

In Gedenken an Chester Bennington haben wir die Diskografie von Linkin Park und die Nebenprojekte des Sängers durchforstet. Herausgekommen ist eine Zusammenstellung aus unterschätzten, überraschenden und fast vergessenen Songs, die vor allem seine Vielseitigkeit unterstreichen.

Erst in VISIONS 289 verabschiedeten wir uns von der Berichterstattung zu Linkin Park. Chester Bennington & Co. waren mit "One More Light" im Elektro-Pop angekommen und hatten sich damit für uns endgültig uninteressant gemacht. Polarisiert haben sie schon immer, das zeigt schon unser damaliger Vier-Ohren-Test zum Debüt "Hybrid Theory". Nichtsdestotrotz muss man anerkennen, dass die Band für viele VISIONS-Leser untrennbar mit der eigenen Jugend verbunden ist und erst den Einstieg in die Rockmusik markiert hat - nicht zuletzt wegen Bennington.

Zur Würdigung einer der meistbeachtetsten Stimmen der jüngeren Rockgeschichte haben wir eine Playlist zusammengestellt, die sich dem Sänger nicht über die populärsten Songs mit seiner Beteiligung annähert, sondern größtenteils über solche aus der zweiten Reihe, die ihn in seiner ganzen Wandelbarkeit darstellen. Unsere Spotify-Playlist ist wie eine LP klassisch in zwei Seiten aufgeteilt und folgt einem Spannungsbogen.

A-Seite

01. "Out Of Time"

Seit seiner unsteten Kindheit hatte Bennington davon geträumt, bei den Stone Temple Pilots zu singen. 2013 erfüllte er sich diesen Wunsch und nahm mit der Band die EP "High Rise" auf. Am besten darauf: Der Opener "Out Of Time".

02. "Don't Stay"

Ist man in der Lage, das wenig zeitgemäße Scratching zu Beginn gedanklich stummzuschalten, erwartet einen ein schön treibender Riffrocker. Überhaupt sind von den frühen Linkin-Park-Songs nur die am besten gealtert, die entweder auf simples Riffing...

03. "My December"

...oder auf ruhige, melodische Figuren setzen. Völlig unbegreiflich, warum dieser Song aus der Zeit des Debütalbums ein Dasein als Bonustrack fristen muss. Bennington singt sanft vom Einigeln, Bereuen, einander brauchen.

04. "Forgotten"

Die meisten Songs auf "Hybrid Theory" klingen 17 Jahre später viel älter als sie tatsächlich sind. Das in den hochmelodischen Refrain stürzende "Forgotten" nicht. Vermutlich, weil es damals im hinteren Teil des Albums ein wenig untergegangen ist.

05. "From The Inside"

Von allen frühen Singles kommt diese hier in der heutigen Wahrnehmung noch am besten weg. Bennington singt seine Zeilen eindringlich, der Break vor dem letzten Refrain ist songdienlich, das Video beeindruckend.

06. "Breaking The Habit"

Dieser damals ungewöhnliche Song bildet nicht nur eine Ausnahme auf dem sonst recht formelhaften "Meteora", sondern ist auch noch immun gegen den Zahn der Zeit. Der programmierte Beat und die subtile Gitarrenarbeit stellen sich in den Dienst von Benningtons Stimme, die den Song dramaturgisch gestaltet. Großartiger Text.

07. "P5hng Me A*wy (Live In Texas)"

"Live In Texas" ist im Prinzip eine völlig unnötige Veröffentlichung. Für Abwechslung sorgt allein die Version von "Pushing Me Away", die sich am "Reanimation"-Remix orientiert. Die aufgebrochene Struktur und die zusätzlichen Einlagen Benningtons halten den Song spannend.

08. "The Messenger"

VISIONS-Praktikant Jakob Uhlig: "'The Messenger' ist mit seinem aufbauenden Text und der rein akustischen Untermalung der vielleicht nahbarste Song, den Chester Bennington je mit Linkin Park aufgenommen hat - besonders als Abschluss eines überwiegend elektronischen Albums."

B-Seite

09. "White Noise" und

10. "Devil's Drop"

Im Vergleich zu anderen Soundtrack-Beiträgen Linkin Parks wirken die Arbeiten der gekürzten Mannschaft an DJ Joe Hahns zweiter Regiearbeit "Mall" ungemein lebendiger. Neben einigen rein elektronischen Spielereien stechen besonders das temporeiche und hammerharte "White Noise" heraus, sowie sein komplettes Gegenstück "Devil's Drop", das durch Benningtons Hintergrundgesang verziert wird.

11. "No More Sorrow"

Zwischen den eher soften Stücken auf "Minutes To Midnight" begehrt "No More Sorrow" mit E-Bow und stilistischer Nähe zu Metallica auf. Bennington singt durchgehend variabel, vom klaren Beginn bis zum heftigen Breakdown, wo er die Worte fast ausspuckt.

12. "In Pieces"

Viele Songs auf ihrem dritten Album hatten Linkin Park zunächst überproduziert, bis sie sich schließlich besonnen und doch auf erste Takes zurückgegriffen haben. Der klare Postal Service-Vibe von "In Pieces" ist in der Band-Diskografie erfreulich einzigartig. Bennington nimmt sich zurück und fährt damit richtig.

13. "1stp Klosr"

Das Original gehört zu einer unerfreulich langen Serie abgenudelter Linkin-Park-Singles. Der etwas weniger bekannte Remix bietet ein Gastspiel des Korn-Sängers Jonathan Davis, das in einem intensiven Schlagabtausch zwischen ihm und Bennington kulminiert.

14. "Walking In Circles"

Benningtons Zweitband Dead By Sunrise hat nur ein Album veröffentlicht. Davon im Gedächtnis geblieben ist wenig, einzig "Walking In Circles" kann mit seinen balladesken Filter-Momenten einen Eindruck hinterlassen. Aber der bleibt.

15. "One More Light"

Der Titeltrack des aktuellen Linkin-Park-Albums ist eine emotionale Ballade, die noch in Ordnung geht. Die minimale Instrumentierung gibt der Stimme Benningtons den nötigen Raum. Der Text ist so simpel wie eindringlich: Nicht wegschauen, sich kümmern, helfen.

Spotify-Playlist: Chester Bennington (1976-2017)

Solltet ihr suizidgefährdet sein oder jemanden kennen, der suizidgefährdet ist, könnt ihr jederzeit bei der Telefonseelsorge Hilfe suchen, Telefon: 0800 - 111 0 111 oder 0800 - 111 0 222, und im Internet unter telefonseelsorge.de. Hilfsangebote gibt es auch unter suizidprophylaxe.de.