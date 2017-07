Steven Wilson veröffentlicht Video zu "Permanating"

Foto: Screenshot Youtube

Gestern gab es einen kleinen Teaser, heute ist es soweit: Der normalerweise in progressiven Gefilden schippernde Steven Wilson stellt seinem fröhlichen Popsong "Permanating" ein buntes Video zur Seite.

Vor zwei Wochen hatte Steven Wilson die dritte Single aus seinem kommenden Album "To The Bone" ins Netz gestellt. Wie von ihm erwartet, begann daraufhin eine Diskussion in den Kommentarspalten der sozialen Netzwerke, die überraschend vernünftig blieb.

Trotz seiner vordergründigen Poppigkeit ist "Permanating" gewohnt vielschichtig produziert. Für Rockfans dürfte die Musik aber zumindest gewöhnungsbedürftig gewesen sein, und auch der Videoclip setzt auf einen farbenfrohen Ausdruck, konterkariert durch Wilson selbst, der in einer dunklen Umgebung zunächst ernst auf sein Klavier zusteuert und erst nach Auftauchen der Bollywood-Tänzerinnen lächelt.

Zuvor gab es schon Videos zu den ebenfalls ungewöhnlichen Singles "Song Of I" und "Pariah" zu sehen. "To The Bone" erscheint am 18. August bei Caroline, ab Februar kommt Wilson dann auf eine von VISIONS präsentierte Tour durch fünf deutsche Städte. Tickets gibt es bei Eventim.

Video: Steven Wilson - "Permanating"

VISIONS empfiehlt:

Steven Wilson

12.02. Frankfurt/Main - Alte Oper

13.02. Ravensburg - Oberschwabenhalle

15.02. Berlin - Admiralspalast

20.02. Hamburg - Mehr! Theater am Großmarkt

05.03. Essen - Colosseum

06.03. Essen - Colosseum