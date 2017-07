The Bronx präsentieren Video zu neuem Song "Sore Throat"

The Bronx sind zurück: Die Hardcore-Band veröffentlicht im September ihr neues Album "V", einen ersten Vorgeschmack gibt es mit dem Hardcore-Brecher "Sore Throat" schon jetzt.

The Bronx mit ordentlich Every Time I Die im Blut: Mit ihrem neuen Song "Sore Throat" wirft die Band aus Los Angeles ihren Fans einen fuchsteufelswilden Hardcore-Brocken vor die Füße. Der Track, der durch seine rohe Gewalt an das Debüt von 2003 erinnert, fungiert als erster Vorbote ihres kommenden Albums "V", das am 22. September über Cooking Vinyl erscheint.

Ihre fünfte Platte hatten The Bronx bereits Ende Juni in Aussicht gestellt, neben dem Veröffentlichungstermin teilte die Band nun auch deren Cover-Artwork und Tracklist. Demnach wird "V" elf neue Songs enthalten. Die Titel findet ihr weiter unten.

Das bislang letzte Bronx-Album "IV" war 2013 erschienen, Tourdaten für Deutschland sind aktuell nicht bestätigt.

Video: The Bronx - "Sore Throat"

Cover & Tracklist: The Bronx - "V"

01. "Night Drop At The Glue Factory"

02. "Stranger Danger"

03. "Side Effects"

04. "Fill The Tanks"

05. "Channel Islands"

06. "Two Birds"

07. "Sore Throat"

08. "Past Away"

09. "Cordless Kids"

10. "Broken Arrow"

11. "Kingsize"