Musikwelt trauert um Chester Bennington

Der Tod des Linkin Park-Frontmanns Chester Bennington hat zahlreiche Musiker dazu veranlasst, ihre Anteilnahme auszudrücken und Erinnerungen an den Sänger zu teilen. Wir sammeln einige der Reaktionen.

Künstler wie Daron Malakian von System Of A Down, Green Day-Frontmann Billie Joe Armstrong und Avril Lavigne teilten Erinnerungen an den verstorbenen Linkin Park-Sänger auf ihren Social-Media-Kanälen. Thursday-Frontmann Geoff Rickly versuchte auf die Frage eines Fans Erklärungen dafür zu finden, warum Musiker und vor allem Sänger großer Rockbands so anfällig für schwere Depressionen und Drogenprobleme zu sein scheinen. Auch Paramore-Sängerin Hayley Williams versuchte in ihrem Schock nach Gründen zu suchen.

Eine besonders emotionale Nachricht stammt von Vicky Cornell, der Witwe des vor zwei Monaten verstorbenen Soundgarden-Sängers Chris Cornell: "Gerade wenn du denkst, dass dein Herz nicht weiter brechen könnte... ich liebe dich T", twitterte sie. Chester Bennington verstarb an Cornells 53. Geburtstag, die beiden waren enge Freunde gewesen.

Benningtons Tod war gestern von der Gerichtsmedizin des Los Angeles County bestätigt worden. Es werde wegen möglichen Suizids ermittelt, gesicherte Details gibt es aber noch nicht.

Der Sänger der Nu-Metal-Band wurde nur 41 Jahre alt. Er hinterlässt seine Frau und insgesamt sechs Kinder.

INFO: Solltet ihr suizidgefährdet sein oder jemanden kennen, der suizidgefährdet ist, könnt ihr jederzeit bei der Telefonseelsorge Hilfe suchen, Telefon: 0800 - 111 0 111 oder 0800 - 111 0 222, und im Internet unter telefonseelsorge.de. Hilfsangebote gibt es auch unter suizidprophylaxe.de.

Tweet: Rapper Mike Shinoda von Linkin Park

Shocked and heartbroken, but it's true. An official statement will come out as soon as we have one. — Mike Shinoda (@mikeshinoda) 20. Juli 2017

Facebook-Post: Daron Malakian von System Of A Down

Tweet: Vicky Cornell, Frau von Chris Cornell

Just when I thought my heart couldn't break any more.....I love you T — Vicky Cornell (@vickycornell) 20. Juli 2017

Instagram & Tweet: Killer Mike und El-P von Run The Jewels

RIP Chester. Salutes and Condolences to Mike and Your band mates and big love and Condolences to your children and family from my family. Love and Respect always. Rest easy beloved human being. Ein Beitrag geteilt von Killer Mike (@killermike) am 20. Jul 2017 um 12:17 Uhr

rest in peace Chester Bennington. — el-p (@therealelp) 20. Juli 2017

Tweet: Thursday-Frontmann Geoff Rickly sucht nach Erklärungen

.in response to your question pic.twitter.com/sAEd68iYT6 — Geoffrey Rickly (@GeoffRickly) 20. Juli 2017

Tweets: Paramore-Sängerin Hayley Williams

artists are ppl compelled to bring beauty into a world that can be so dark. makes sense then that artists are always conscious of darkness.. — hayley from Paramore (@yelyahwilliams) 20. Juli 2017

... & maybe at times made more vulnerable by it? i don't know. life can be relentless. heart hurts for Chester's family/band/friends/fans. — hayley from Paramore (@yelyahwilliams) 20. Juli 2017

Tweet: My Chemical Romance

We are deeply saddened by Chester's death. We loved him. Our condolences to Chester's family, Linkin Park, and all of their loved ones. — My Chemical Romance (@MCRofficial) 20. Juli 2017

Instagram: Billie Joe Armstrong

Instagram: Pharrell Williams

Chester... You and the guys all influenced an entire generation. You went so hard and set so many kids free of their environments and situations. You let NERD open for you in Germany, we'll never forget that show; YOU CRUSHED IT. The last time I saw you, you gave us chills. Your essence is amongst the stars. Rest now Ein Beitrag geteilt von Pharrell Williams (@pharrell) am 20. Jul 2017 um 14:02 Uhr

Tweet: Tegan And Sara

Shocked and heartbroken about Chester. My deepest condolences to @linkinpark and his family and friends. — Tegan and Sara (@teganandsara) 20. Juli 2017

Tweet: Ben Kowalewicz von Billy Talent

Absolutely gutted to hear about Chester. So terribly sad. — Ben Kowalewicz (@BenKowalewiczBT) 20. Juli 2017

Tweet: Biffy Clyro

Rest in Peace Chester Bennington x — Biffy Clyro (@BiffyClyro) 20. Juli 2017

Tweet: Mina Caputo von Life Of Agony

Linkin Park singer Chester Bennington has committed suicide!?! Fucking seriously? — Mina Caputo (@MinaCaputo) 20. Juli 2017

Bless you Chester, I feel you — Mina Caputo (@MinaCaputo) 21. Juli 2017

Tweet: Neil Westfall von A Day To Remember

Ugh... I just heard the news about Chester. This is awful. RIP. pic.twitter.com/BzUaED5s3Z — Neil Westfall ADTR (@NW44) 20. Juli 2017

Tweet: Metallica-Schlagzeuger Lars Ulrich

Gracious, kind & humble. A rare combination in Rock & Roll. Deeply saddened... pic.twitter.com/cVtNEzrjHD — Lars Ulrich (@larsulrich) 20. Juli 2017

Tweet: Taking Back Sunday

So sorry to hear the news about Chester. Condolences to his friends and family. Depression is such a serious issue. https://t.co/NqEGRT4AHD — Taking Back Sunday (@TBSOfficial) 20. Juli 2017

Facebook-Post: Disturbed

Instagram: Avril Lavigne

I can't even deal. Horrible news. To lose one of the best. Speechless. We love you Chester @chesterbe @linkinpark. I remember playing Rock Am Ring in Nuremberg with you like it was yesterday. A magical moment. During your set you came over and gave me a big smooch on my face while I was watching side stage. Rest In Peace Ein Beitrag geteilt von Avril Lavigne (@avrillavigne) am 20. Jul 2017 um 12:58 Uhr

Tweet: Rapper Chuck D von Prophets Of Rage, Public Enemy

Rest In Beats Chester from @linkinpark damn yo. — Chuck D (@MrChuckD) 20. Juli 2017

Tweet: Best Coast

RIP. Mental health is not a joke. Heartbreakinghttps://t.co/31oKtz1HM6 — Best Coast (@BestCoast) 20. Juli 2017

Tweet: Nikki Sixx von Mötley Crüe

I am in tears.Chester just told me how happy he was…..He was such a sweet and talented man……Ifeel so sad for his family,band mates and fans — Nikki Sixx (@NikkiSixx) 20. Juli 2017

Tweet: Corey Taylor

Jesus No... — MARY POPPINS, Y'ALL! (@CoreyTaylorRock) 20. Juli 2017

Tweet: Brian Welch von Korn

Honestly, Chester's an old friend who we've hung with many times, and I have friends who are extremely close to... https://t.co/ouYoGIiZiD — Brian Welch (@brianheadwelch) 20. Juli 2017

Tweet: John Darnielle von The Mountain Goats

Linkin Park meant a LOT to a lot of kids I used to take care of in treatments & placements & therefore to me, too. Very sad today. — The Mountain Goats (@mountain_goats) 20. Juli 2017

Tweet: Garbage

Just heard the sad news of the passing of Chester Bennington . Our sincere condolences to his family, his band and everyone who loved him. — Garbage (@garbage) 20. Juli 2017

Tweet: Arcane Roots