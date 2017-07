Kraftklub-Sänger von Rechtspopulist angezeigt

Der Fraktionsvorsitzende der rechtspopulistischen Vereinigung Pro Chemnitz hat Kraftklub-Frontmann Felix Brummer wegen Beleidigung angezeigt. Dieser hatte die Fraktion und andere Pegida-Anhänger auf einem Konzert als "Vollidioten" bezeichnet.

Kraftklub hatten die gegen Brummer erhobene Anzeige schon Anfang der Woche auf Facebook geteilt. Darin heißt es, Brummer habe im Laufe des Konzerts im Rahmen des "Rock Am Kopp" am 11. Juni in ihrer Heimatstadt Chemnitz folgende Ansage an das Publikum gerichtet: "Das geht übrigens raus an die ganzen Vollidioten, die sich 'ne ganze Weile [...] versammelt haben, von Pro Chemnitz oder von Pegida, oder wie die alle heißen. Fick-Finger [...]". Daraufhin habe das Publikum mit lauten und sich wiederholenden "Nazis raus!"-Rufen eingestimmt.

In ihrem Facebook-Post hatten Kraftklub den Namen der Person geschwärzt, die Anklage erhoben hat. Die Sächsische Morgenpost hat sie jedoch ausfindig machen können und eine Stellungnahme entgegen genommen. Die Anzeige stammt von Karl Martin Kohlmann, er ist Fraktionsvorsitzender von Pro Chemnitz, die mit drei Sitzen im Chemnitzer Stadtrat vertreten sind. Der Rechtsanwalt findet, dass "einer solchen Verrohung der politischen Kultur auch mit dem Strafrecht begegnet werden muss." Er sehe zwar "die Chancen für den Herren [Brummer] ziemlich hoch, dass er irgend einen linken Staatsanwalt findet, der ihm das als geringfügig einstellt", aber "das kriegt er dann nicht noch einmal, also muss er sich zumindest in der Zukunft etwas zusammenreißen."

Dabei war Kohlmann nicht einmal selbst vor Ort. "Das Video hat uns ein Sympathisant zugespielt, der diese Veranstaltung besucht hat. Und ich denke, wenn man eine ganze Gruppe von Leuten als Vollidioten bezeichnet, dann ist da schon eine rote Linie überschritten. Das ist eine Beleidigung, das ist ganz klar."

Kraftklub nehmen die Sache mit Humor. Für den Fall, dass Brummers "linker Staatsanwalt" ihn doch verklagt und verurteilt, backen sie ihm "schon mal die Feile in den Kuchen." Unter dem Hashtag #freefelix solidarisieren sich Fans mit der Band.

Im Oktober gehen Kraftklub wieder auf von VISIONS präsentierte Tour, und werden sich wohl kaum - ob verurteilt oder nicht - mit klaren Ansagen gegen Rechts zurückhalten. Tickets für die noch nicht ausverkauften Shows bekommt ihr bei Krasser Stoff.

Facebook-Post: Kraftklub teilen Anzeige von Rechtspopulist Karl Martin Kohlmann

Tweet: Kraftklub schmieden Ausbruchspläne

Wir backen schon mal die Feile in den Kuchen. #freefelix pic.twitter.com/MnBL6JI84x — KRAFTKLUB (@Kraftklub) 17. Juli 2017

